Опубликованы стихи митрополита Владимира
Написанные давно
Международный клуб православных литераторов "Омилия" опубликовал серию стихов блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля УПЦ, сообщает портал "Религия в Украине".Митрополит Владимир (Сабодан), который иногда обращается к поэтическому творчеству, является почетным членом этого клуба. Опубликованные стихи были написаны давно, однако стали достоянием широкой общественности только недавно.
РождествоВ яслях лежит Ребенок.
Матери нежен лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.
А где-то в белых Афинах
Философы среди колонн
Спорят о первопричинах,
Обсуждают новый закон.
И толпы в театрах Рима,
Стеснившись по ступеням,
Рукоплещут неутомимо
Гладиаторам и слонам.
Придет Он не в блеске грома,
Не в славе побед земных,
Он трости не переломит
И голосом будет тих.
Не царей назовет друзьями,
Не князей призовет в совет —
С галилейскими рыбарями
Образует Новый Завет.
Никого не отдаст на муки,
В оковы не закует,
Но Сам, распростерши руки,
В смертельной муке умрет.
И могучим победным звоном
Легионов не дрогнет строй.
К мироносицам, тихим женам,
Победитель придет зарей.
Со властию непостижимой
Протянет руку, один,
И рухнет гордыня Рима,
Растает мудрость Афин.
В яслях лежит Ребенок.
Матери кроток лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.
МолитваК Тебе, Пречистая, подъемлю руки
С надеждою и трепетной мольбой,
К Твоим стопам несу я сердца муки,
Я истомлен житейскою борьбой.
Ты мрак души моей, о Матерь Света,
Своим святым сияньем озари;
Плащом грехов она всегда одета.
Грехи мои увидеть умудри!
Тобой Любовь сошла с Небес на землю,
Пусть на меня сойдут ее лучи,
Пусть благость их мой дух больной объемлет,
И недуг мой греховный облегчит.
ПодорожникиДнем, пылясь все лето у дороги,
В долгие и знойные деньки,
Подстилает людям он под ноги
Мягкие зеленые листки.
Это ими, в детстве нашем раннем,
Бабушки, шепча: «Господь с тобой»,
Приложив листок прохладный к ране,
Нам, бывало, облегчали боль.
Подорожник — неприметный вроде
Спутник всех проселочных дорог,
Скольким он, коль посчитать, в народе
За века бесхитростно помог!
Он не блещет красотой победно,
Внешность неказиста и проста.
Как она скромна и неприметна —
Подлинная в мире доброта!
* * *
На письменном столе стояла роза —
Бесценное сокровище мое,
Поэзия среди житейской прозы...
Вода и свет — все было у нее.
Но вдруг она глаза закрыла ночью
И голову склонила от тоски,
И, словно строчки песни, грустной очень,
Упали друг за другом лепестки.
Есть родина, я знаю, у любого
и яркого и скромного цветка.
И во дворце, из золота литого,
Цветы задушит по земле тоска.
Им нужно солнце, и дожди, и грозы.
Гнездо им нужно на родной земле.
Я видел сам, как умирают розы .
Умрет и эта — на моем столе .
Она уйдет из жизни безвозвратно.
Уже уходит. В каждом лепестке
Я слышу стон ее на непонятном
и очень мне понятном языке.
Цветы, цветы... Зачем им жить под крышей?
Им не цвести за стенами квартир.
Хочу, чтоб этот тихий стон услышав,
Мы не лишали красоты наш мир.
БерёзкаУ нашего дома березка растет.
Как мне, ей пошел восемнадцатый год.
Однажды дружок, что и дорог и мил,
Играючи, ветку березки сломил.
Я горько заплакала возле нее:
- Вот так не загубишь ли счастье мое?
- О чем ты, о чем ты? - встревожился друг.
Тревога понятною стала не вдруг.
Он милой и глупой меня называл,
Березку платком носовым бинтовал.
На дальней заставе он службу несет,
Клянется в любви с пограничных высот.
И в каждом письме есть такие слова?
"Жива ли березка?"
Конечно, жива!