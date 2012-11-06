Патриарх Кирилл: Если бы не Патриарх Гермоген, России бы не было

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 4 ноября возглавил церемонию открытия XI церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, в ходе осмотра выставки наместник Сретенского ставропигиального монастыря, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов) представил Его Святейшеству экспозицию конкурсных проектов памятника священномученику Ермогену, Патриарху Московскому.

Всероссийский конкурс проводится в связи с 400-летием со дня мученической кончины и 100-летием прославления Патриарха Ермогена в лике святых. На выставке представлено более 50 работ лучших скульпторов России. Памятник Патриарху-мученику будет установлен в Александровском саду у стен Московского Кремля.

После осмотра проектов памятника Святейший Патриарх Кирилл обратился с кратким словом к представителям СМИ:

«Для того чтобы представить себе значение подвига Патриарха Гермогена, достаточно вспомнить, что происходило в сознании, в умах, в жизни наших людей в Смутное время, — беспамятство и потеря ориентиров. Люди реально не знали, куда идти и что делать, и готовы были поддержать даже иноземную власть. Наверное, так бы и произошло, и мы с вами не праздновали бы никакого 400-летия — его бы просто не было, потому что не было бы нашей страны.

Но в то время жил человек по имени Гермоген, Патриарх Московский и всея Руси, который не потерял никаких ориентиров. Он точно понимал, что происходит со страной и с народом. Несмотря на то, что его жизненная позиция, его отношение к оккупации, его отношение к тому, чтобы во главе страны стал иноземный государь, вошли в конфликт с тогдашней элитой российского общества и он оказался заточен в подвалах Чудова монастыря в Кремле, старец Гермоген не был сломлен и не подписал никаких документов, которые могли бы авторизовать беспамятство русского народа. Он погиб — погиб от жажды, голода и холода. Но прежде чем умереть, он сумел обратиться ко всему нашему народу с воззванием встать на защиту Отечества, и вдохновленные именно его правдой, его словом русские люди объединились, создали ополчение Минина и Пожарского, пришли в Москву. И ведь в этом ополчении были не только православные люди — мы знаем, что были и татары-мусульмане, а мордва защищала ополчение с тыла, потому что грозила большая опасность нападения со стороны степи.

Когда страна наша праздновала 200-летие этих событий, было принято решение построить в Москве, на Красной площади, рядом с Кремлем, памятники Патриарху Гермогену, Минину и Пожарскому. Вторая часть этих планов осуществилась, первая нет. В этом году, при поддержке властей, общественности, при поддержке всего нашего народа, этот план осуществляется. Здесь, на юбилейной выставке, посвященной 400-летию преодоления Смуты, мы видели уже сегодня образцы возможного памятника, эскизные проекты. После того как будет изучен весь информационный фон вокруг этой экспозиции, квалифицированное жюри вынесет историческое решение, какой же из этих проектов воплотится в памятнике. А место памятника уже определено, и я имел возможность освятить это место — оно находится рядом с Манежем, в Александровском саду, напротив Кремлевской стены.

Дай Бог, чтобы народ наш больше никогда не разрушал памятники, и дай Бог, чтобы народ наш умел созидать памятники в память о тех, кто реально, а не мнимо спасал Отечество и обеспечил его историческое бытие».