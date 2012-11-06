Слово Патриарха Кирилла в праздник Казанской иконы Божией Матери

4 ноября 2012 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братия и сестры!

Всех вас я сердечно поздравляю с великим праздником, когда мы прославляем чудотворный Казанский образ Божией Матери, с праздником единства нашего народа, который был установлен в честь освобождения Китай-города, а затем Кремля, Москвы и всей Руси от иноземной оккупации, чем и завершилось Смутное время.

В этом году исполняется 400 лет этому судьбоносному событию. В ряду самых опасных событий, потрясавших основы бытия нашей народной и государственной жизни, одним из первых стоит Смута, которая постигла Отечество наше в начале XVII века, и последовавшее затем иноземное вторжение.

Некоторым кажется, что первое и главное, что мы празднуем сегодня, — это победа над иностранными оккупантами. Конечно, именно эта победа открыла путь к обновлению всех сторон жизни нашего народа. Но то была странная война. Никакие иноземные войска не пришли бы на нашу землю, если бы наши предки сами того не захотели. В борьбе за власть столкнулись боярские элиты, которые ослабили центральную власть, ослабили основы государственности, и на поверхность всплыло самое гадкое и страшное, что таилось в каких-то глубинах народной жизни. Города и дороги были часто захвачены разбойниками и мародерами. Лихие люди господствовали на просторах Руси — грабили всех, кого только можно ограбить, убивали всех, кого можно было убить. Самое темное и гадкое всплыло наружу, и в этой гадости стала захлебываться народная жизнь. И боярская элита, смятенная всеми этими обстоятельствами, а более всего борющаяся за власть, была неспособна ни навести порядок, ни восстановить законное управление.

Вместе с этим распадом общественной жизни, вместе с этими угрозами благополучию народа произошло смятение в умах. Смута, которой так точно окрестил народ наш тот период времени, была смутой в сознании, была потерей ориентиров, утратой национального самосознания, ослаблением веры настолько, что многие считали, что отказаться от своей веры означает открыть дорогу иностранцам, которые наведут порядок в стране.

И вот, в самый тяжкий момент, когда везде царило предательство, когда никто не мог ни на кого положиться, когда к вступившим на землю нашу иноземным полчищам присоединялись наши собственные разбойники, мечтавшие разбогатеть на страданиях своего народа, — тогда народ наш явил отдельные очаги удивительно мощного сопротивления.

Так, была героическая многолетняя оборона Смоленска — даже когда враг вступил в Москву, Смоленск держал оборону, и только предательство привело к тому, что город в конце концов пал. Другим примером явилась защита Троице-Сергиевой лавры — оплота веры и государственности. Ее защищали стрельцы, ополченцы, но, когда потребовалось, иноки встали к пушкам, к орудиям, взошли на стены, и враг не смог взять нашу национальную святыню.

Смоленск и Троице-Сергиева лавра были действительно мощными очагами сопротивления, и сила этого сопротивления основывалась на ясном понимании того, что нужно делать и как поступать в соответствии со своей верой и верностью своему Отечеству. Но когда иноземцы вошли в Москву, показалось, что все закончено и нет никаких преград, чтобы польский королевич Владислав, сын короля Сигизмунда, без всяких условий взошел на московский престол. Требовалось немногое — требовалось склонить Патриарха Гермогена, который вслед за своим предшественником, первым Патриархом Российским Иовом, не признал незаконную власть. И если Иов, будучи уже больным и слабым, был отстранен от Патриаршества и сослан в Старицкий монастырь в Тверь, то Гермоген был заключен в подвалы Чудова монастыря здесь, на территории Москвы. К нему приходили боярские посольства — с просьбой, а потом и с угрозами подписать грамоту, обратиться к народу, чтобы народ признал иноземного царя. Но старец-Патриарх, мучимый в подвалах Чудова монастыря и голодом, и холодом, и жаждой, не дрогнул пред явной угрозой смерти и отказался от всех предложений, которые ему делали изменники. Напротив, в этих самых подвалах он писал грамоты, которые чудом удавалось вынести за пределы Кремля и распространить по Руси, и призывал народ встать на защиту веры и Отечества. Знаем, что это воззвание достигло умов и сердец русских людей. Гражданин Минин и князь Пожарский, образовав ополчение, взяли с собой чудотворный Казанский образ Божией Матери и пошли на Москву, и через молитву и покаяние обрели победу, изгнав иноземцев из нашего Отечества.

В память об этом событии было создано несколько почитаемых и позже ставших чудотворными списков Казанской иконы Божией Матери. И один из этих чудотворных образов сегодня здесь, вместе с нами, в Успенском соборе Кремля. Этот образ, который по повелению царя Петра I был перевезен из Москвы в Санкт-Петербург, сегодня из северной столицы доставлен в град Москву, чтобы здесь, в Успенском кафедральном соборе, мы могли помолиться перед этой всероссийской святыней о стране нашей, о народе нашем, о всей исторической Руси, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах смута в головах, потеря ориентиров, и в прошлом, и сегодня во многом обусловленная потерей веры, не приводила к гражданским столкновениям, к революциям, к утрате национальной независимости.

Все эти понятия являются не только политическими, но и духовными. Независимость нашего Отечества означает способность жить по тем духовным, нравственным законам, согласно тем традициям, которые сформировали единую, великую историческую Русь, что стала одним из центров мировой цивилизации. И сколько же сил на протяжении всей истории бросалось для того, чтобы разрушить этот центр, подчинить его — если не военным путем, то экономическими, политическими, культурными, псевдодуховными методами! Понятие независимости страны слагается не только из территориальной целостности и защищенности границ. Понятие независимости сохраняется до тех пор, пока народ имеет способность, основываясь на своих собственных ценностях, формировать государственное устройство, законы, обычаи, передавать доставшиеся ему ценности из поколения в поколение. И сегодня мы молимся, чтобы никакие человеческие хитросплетения, никакие информационные войны, никакие соблазны не поколебали этот духовный суверенитет Руси. Мы об этом сегодня горячо молились перед Казанским образом Божией Матери. Молились о том, чтобы Отечество наше восходило от силы к силе, чтобы оно становилось духовно и материально богаче, чтобы никогда народная жизнь не отрывалась от ее органических истоков, в центре которой — благодатный исток Святого Православия. Мы молились о том, чтобы открытость нашего общества и нашего государства содействовала материальному укреплению, но чтобы эта открытость никогда не превращалась в измену, в предательство и никогда не привела к тому, к чему привела открытость начала XVII века.

Поэтому сочетание верности всему тому, что дорого нашему народу, с готовностью сотрудничать со всеми народами земли, готовность обмениваться культурными, интеллектуальными дарами и талантами — это и есть залог будущего процветания нашего Отечества.

Теми самыми иноземными оккупантами, которые вошли в Москву, были польско-литовские войска, и в течение последующих веков отношения России и Польши складывались очень сложно. Все время вспоминались старые обиды — и XVII века, и XVIII, и XIX, и века ХХ. И с той, и с другой стороны делалось много для того, чтобы одержать победу над иной стороной, а потому история двух наших народов исполнена многими скорбными страницами, которые до сих пор будоражат сознание и пробуждают к жизни враждебное отношение к иной стороне. И вместе с тем это два славянских народа, которые жили, живут и будут жить бок о бок.

К сожалению, на отрицательных эмоциях, что проистекают из нашего прошлого, до сих пор строится много концепций, направленных на возбуждение взаимной неприязни. Но христиане (а и в Польше, и в России мы таковые в своем большинстве) не могут жить по законам злобы, лжи, по дьявольским законам. Вот почему и в России, и в Польше возникла мысль о том, что нам необходимо поставить точку в истории этих взаимных конфликтов. В течение трех лет представители Русской Православной Церкви и Католической Церкви Польши (которая является Церковью большинства для польского народа, как Православная Церковь является Церковью большинства для нашего народа) размышляли над тем, как можно выразить наше общее желание поставить эту точку в истории конфликтов между нашими народами. И было принято решение подготовить общее послание к народам России и Польши, с тем чтобы в центре этого послания было только то, что могут сказать христиане, которые находятся во власти этих исторических конфликтов. И единственное, что можно было сказать, — это простое и ясное слово «Прости», обращенное друг к другу без всяких условий. Это послание было подписано мною во время моего визита в Польшу, и великой радостью и теплым чувством отозвался польский народ на то, что произошло. Я знаю, что и в нашем обществе это деяние было воспринято с доверием и с теплотой. И в знак того, что обе Церкви призывают свои народы жить в мире, трудиться совместно, по-братски взаимодействовать, отказаться от всяких попыток агрессии — материальной или духовной — мы обменялись иконами. Я подарил польской стороне копию чудотворной Смоленской иконы Божией Матери, а они подарили копию чудотворной иконы Ченстоховской, которая всегда одинаково почиталась и в Польше, и в России.

Этот образ сегодня находится здесь, рядом с Казанской иконой Божией Матери. Это символ нашего примирения во Христе с теми, кто на протяжении столетий считался врагом. И я благословляю направить этот образ в город Смоленск. Там, на русской Голгофе, на месте массовых расстрелов нашего народа, на том месте, где погибли также невинные польские офицеры, в память о жертвах недавно построен православный храм, и я благословляю, чтобы эта икона находилась в том храме в Катыни, чтобы перед ней могли молиться и русские, и поляки за своих невинно убиенных отцов, и братьев, и одновременно чтобы там могла совершаться сугубая молитва о полном примирении наших народов.

Мы празднуем 400-летие освобождения страны от польско-литовской оккупации, мы празднуем 400-летие начала полного преодоления Смуты в нашем народе, с полным упованием на помощь Божию, чтобы под Покровом Пречистой Царицы Небесной Господь хранил страну нашу, землю Русскую, хранил веру православную, хранил национальное самосознание и всем нам давал внутреннюю силу сопротивляться любой смуте, в мире и благополучии созидая духовную и материальную жизнь нашего Отечества. Аминь. С праздником поздравляю вас!

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Версия: украинская