Скончался Патриарх Болгарской православной церкви

Патриарх Болгарской православной церкви Максим скончался утром во вторник на 99-м году жизни, сообщил РИА «Новости» зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Сегодня в четыре часа утра патриарх Максим скончался на 99-м году жизни. Он прожил долгую жизнь, и вся она была посвящена Церкви", -сказал Н.Балашов, выражая соболезнования.