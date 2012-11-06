Продлен срок пребывания плащаницы Пресвятой Богородицы в Украине

Срок пребывания плащаницы Пресвятой Богородицы в Украине продлен до 15 ноября. Обновленный график пребывания святыни в епархиях Украинской Православной Церкви с 6 ноября по 15 ноября 2012 Ровенская епархия 6.11 - 7.11

Сарненская епархия 7.11 - 8.11

Волынская епархия 8.11 - 9.11

Владимир-Волынская 9.11 - 10.11

Мукачевская епархия 10.11 - 13.11

Ивано-Франковская епархия 13.11 - 14.11

Хмельницкая епархия 14.11 - 15.11

Киев - Иерусалим 15.11 - 16.11 Оrthodox.org.ua



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