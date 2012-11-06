Продлен срок пребывания плащаницы Пресвятой Богородицы в Украине
06:03, 06 ноября 2012Православие
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Срок пребывания плащаницы Пресвятой Богородицы в Украине продлен до 15 ноября.
Обновленный график пребывания святыни в епархиях Украинской Православной Церкви с 6 ноября по 15 ноября 2012
Ровенская епархия 6.11 - 7.11
Сарненская епархия 7.11 - 8.11
Волынская епархия 8.11 - 9.11
Владимир-Волынская 9.11 - 10.11
Мукачевская епархия 10.11 - 13.11
Ивано-Франковская епархия 13.11 - 14.11
Хмельницкая епархия 14.11 - 15.11
Киев - Иерусалим 15.11 - 16.11
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