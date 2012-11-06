В России начаты съемки фильма «Заступница»

В Казани начаты съемки фильма «Заступница», посвященного 400-летию прославления Казанской иконы Божьей Матери.

Полнометражный фильм производится при содействии Татарстанской митрополии.

Продюсер и режиссер фильма Алексей Барыкин, главные роли в фильме исполнят Дмитрий Дюжев, Ольга Будина, Ирина Купченко, Николай Бурляев.

Действие фильма охватывает четыре века российской истории.

В нем будут показаны такие исторические события, как освобождение Москвы ополчением Минина и Пожарского в 1612 году от иностранных интервентов, Полтавская битва 1709 года, Отечественная война 1812 года, события Великой Отечественной войны и многое другое.

Помимо Казани, съемки будут проводиться в Москве, Петербурге и Волгограде.

По преданию, Казанская икона Божией Матери была обретена 8 июля (21 июля по новому стилю) 1579 года 10-летней девочкой Матроной, которой во сне явилась Богородица и указала, что икона находится под слоем золы на пожарище недалеко от Казанского кремля.

Принято считать, что в 1611 году икона была унесена из города в составе Казанского ополчения, и в 1612 году помогла освободить Москву от поляков, — с этого времени начинается ее прославление.

ПРАВМИР

