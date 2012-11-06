Освячена часовня на месте расстрела православных священников

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, викарий Киевской Митрополии епископ Макаровский Иларий освятил часовню в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Бабьем Яру.

Часовня расположена на месте расстрела православных священников. 6 ноября 1941 архимандрит Александр и протоиерей Павел были расстреляны за призыв населения к сопротивлению немецко-фашистским захватчикам.

В 2000 году на этом месте был установлен памятный крест.

После освящения епископ Иларий обратился к собравшимся со словами приветствия и наставления.

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