Освячена часовня на месте расстрела православных священников
03:05, 06 ноября 2012Православие
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По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, викарий Киевской Митрополии епископ Макаровский Иларий освятил часовню в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Бабьем Яру.
Часовня расположена на месте расстрела православных священников. 6 ноября 1941 архимандрит Александр и протоиерей Павел были расстреляны за призыв населения к сопротивлению немецко-фашистским захватчикам.
В 2000 году на этом месте был установлен памятный крест.
После освящения епископ Иларий обратился к собравшимся со словами приветствия и наставления.
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