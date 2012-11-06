Глава УПЦ возглавил проводы честной главы великомученика Пантелеимона

5 ноября 2012 года Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в киевском Свято-Пантелеимоновом женском монастыре в Феофании.

Перед началом богослужения с открывшегося недавно киевского подворья Свято-Пантелеимонова Афонского монастыря при храме святителя Михаила, первого митрополита Киевского, в соборный храм обители в Феофании была доставлена честная глава великомученика и целителя Пантелеимона.

По окончании Литургии митрополит Владимир совершил перед мощами вмч. Пантелеимона молебен, после чего Блаженнейший владыка и духовенство молитвенно поклонились святыне.

Президент Украины В.Ф. Янукович, присутствовавший на богослужении, также поклонился мощам вмч. Пантелеимона.

По завершении богослужения состоялись проводы святыни к месту ее постоянного пребывания в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе Афон. По благословению Блаженнейшего митрополита Владимира святыню доставит официальная делегация Украинской Православной Церкви во главе с архиепископом Черниговским и Новгород-Северским Амвросием и епископом Броварским Феодосием.

Частица мощей вмч. Пантелеимона навсегда останется на Афонском подворье в Киеве.

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Честная глава великомученика и целителя Пантелеимона была принесена в Киев 20 октября 2012 года на торжественное открытие подворья Свято-Пантелеимонова Афонского монастыря при храме святителя Михаила, первого митрополита Киевского. В течение семнадцати дней святыне поклонилось около 500 тысяч верующих.

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