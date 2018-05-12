Матушка Алипия - еще не прославлена, а почитают сотни тысяч верующих

Киев, 30 октября, 7 часов утра, еще с ночи непрекращающийся дождь. Казалось бы, укутаться в теплый плед и сидеть дома, уткнувшись носом в замечательную книжку. Но мало кто из православных киевлян этим утром остался дома за чтением книги - дорога к Свято-Покровскому Голосеевскому монастырю уже ранним утром многолюдна. Не только в пустынь спешат люди, а уже и оттуда.



«30 октября» для многих православных киевлян, да и не только киевлян, за последние 24 года стало особенной датой. Именно в этот день в 1988 году отошла ко Господу особенно почитаемая в народе старица и молитвенница матушка Алипия Голосеевская. Поэтому и спешат люди в Голосеевскую пустынь – и никакой проливной дождь им не помеха. В этот день, дабы все желающие смогли помолиться у могилки матушки, врата обители открыты с трех часов утра.



Подумать только: 80 тысяч паломников из разных уголков Украины и ближнего зарубежья приехали помолиться матушке Алипии в 24-ю годовщину ее смерти в Голосеевский монастырь. Ведь именно на территории этой обители (тогда разрушенной), в обветшалом крохотном домике, провела свои последние годы жизни – с 1979 по 1988 гг. – монахиня Алипия (Авдеева).



«Киевская Матрона», «блаженная», «мамочка» - именно так православные христиане называют матушку Алипию и идут к ней за молитвенной помощью с самым сокровенным и, обязательно, с цветами или хлебушком.

Как рассказала Татьяна из Киева (она многое слышала о матушке от знавших ее насельниц Флоровского монастыря. – Авт.), по пути в церковь матушка Алипия всегда приносила в храм много хлеба. Она клала его на панихидный столик и говорила: «Всегда имейте при себе хоть кусочек хлеба».

«Поэтому я всегда стараюсь принести хлебушка, когда иду к матушке. Да и вообще, когда иду в храм», - добавила Татьяна, стоящая в очереди в усыпальницу матушки Алипии с хлебом и цветами.





Пока нескончаемым потоком люди шли приложиться к усыпальнице матушки, другие верующие торопились на Литургию в главный храм обители, освященный в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

«Архиерейская будет служба, заходим, не теряемся», - шептали друг другу паломники, прибывшие в Киев из соседних областей.

Божественную литургию в этот день, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, совершил секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Вишневский и Переяслав-Хмельницкий Александр в сослужении епископа Васильковского Пантелеимона и наместника Голосеевского монастыря архимандрита Исаакия (Андроника).



После богослужения была отслужена заупокойная лития по монахине Алипии, которая похоронена в нижнем храмовом приделе монастыря. Также на протяжении всего дня служились панихиды на месте погребения матушки и у часовни.





Выстроилась очередь православных христиан и около креста, поставленного на месте домика старицы, возле часовни. Люди оставляли записки с самыми сокровенными просьбами, прося старицу о заступничестве, или же в которых благодарили матушку Алипию за помощь и молитвы.

«Я второй раз приехала к матушке, - рассказала Раиса Романова из с. Соколово Житомирской области. – Три месяца назад я даже не знала, что здесь, в Голосеево, есть такая часовенка матушки Алипии. Впервые нас привез сюда батюшка – отец Василий, благочинный Червоноармейского района. Он и рассказал нам о матушке Алипии.

Я три месяца кашляла, ничего не помогало. А мы у себя образовали часовенку, я хотела петь в хоре, но не могла, кашляла сильно. Уже совсем не знала, какие мне еще лекарства пить. И вот я пришла к гробику матушки и очень слезно просила: «Матушка, исцели меня, чтоб я могла петь в храме» (плачет). И где-то через дней 7 после поездки к матушке кашель прекратился!

Теперь я могу петь в хоре. А сегодня – день смерти матушки Алипии, и я приехала сюда поблагодарить ее и попросить о помощи моим детям и внукам. Она услышала мое слезное прошение, и я очень благодарна матушке. И я буду ездить к ней всегда, благодарить ее за молитвенную помощь перед Господом нашим».

«ДО НАС ДОШЛИ ЛИШЬ ПАРА ФОТО МАТУШКИ И 10-СЕКУНДНОЕ, ЧУДОМ НАЙДЕННОЕ ВИДЕО»



Удивительно, но о жизни монахини Алипии (Авдеевой), о которой знают даже далеко за пределами Украины, практически не осталось задокументированных сведений. Да и рассказывать о себе и фотографироваться она не любила. До нас дошли лишь пара фото матушки и 10-секундное, чудом найденное видео, которое сняли дети еще на старую кинопленку, где матушка благословляет родителей этих детей. Так что все сведения о старице, в большей мере, построены на воспоминаниях людей, которым посчастливилось быть ее духовными чадами, или же они просто были с ней знакомы.



Однако и те незначительные факты, которые нам известны, плохо укладываются в наше сознание. Еще в раннем детстве матушка Алипия осталась сиротой и в скором времени пошла скитаться по миру – побывала во всех обителях Божиих. Затем большевистская власть ее арестовала – 10 лет ей пришлось считать дни в тюремной камере. Затем была Великая Отечественная – и ей пришлось бороться за жизнь ближних и себя уже в фашистской Германии, куда ее вывезли на принудительные работы.

Ее духовные чада вспоминали, что матушка Алипия носила странные вериги на шее – большую связку ключей. Оказалось, что эти вериги и были связаны с фашистской Германией. Находясь в немецком лагере, матушка работала на каком-то заводе и ночью, по ее рассказам, ходила к решетке, разрезала ее и выпускала людей.

«Все уйдут и живы останутся, и никто не знал, где они девались», - говорила матушка. И якобы за каждого спасенного ею человека на шее прибавлялся ключик. Эту тяжелую связку ключей старица носила на шее до самой своей смерти.

Еще многие, видевшие при жизни эту немного странную монахиню-отшельницу, думали, что у нее горб. Однако был это вовсе не горб, а икона ее небесной покровительницы – святой мученицы Агафии, которую матушка Алипия заворачивала в холст и носила на спине.

И еще одна деталь, не укладывающаяся в нашем сознании. Как можно жить в дупле липы? А ведь и это было в жизни монахини Алипии (подвиг столпничества), на что ее благословил тогдашний наместник Киево-Печерской Лавры архимандрит Кронид, который, к слову, и постриг ее в монахини.



«Факты ее жизни вызывают недоуменные вопросы – не вызывают вопросы факты ее помощи людям»

Конечно, многие факты из жизни монахини Алипии вызывают недоуменные вопросы и дискуссии среди ученых и даже священнослужителей. Не вызывают вопросы лишь факты о помощи матушки людям и о различных случаях исцелений по молитвам к ней.

Светлана ЛИЧКОВСКАЯ из Вишневого

«МАТУШКА АЛИПИЯ СПИНУ ПОМОГЛА ВЫЛЕЧИТЬ»

«У меня была спинная грыжа – жуткие боли, даже наклониться не могла. Пришла я в храм, молилась матушке Алипии и чувствую - к концу службы лучше мне становится. Вышла из храма – снова спина начинает болеть. Прихожу снова в Голосеевский и прошу: «Матушка Алипия, помолись Христу Богу нашему, помоги, хочу сделать земной поклон, и не могу». Не заметила, как делаю земные поклоны, попустило спину. Наклоняюсь – не болит. Выхожу из храма, поклонилась Матери Божией. Только отошла от обители – и снова болит спина.

На следующий раз прихожу сюда и снова прошу: «Матушка Алипия, если это Бог излечит меня по молитвам твоим, дай знак, чтоб три дня не болела спина». Так вот молилась, и, представляете, не болела ровно три дня. И снова затем жуткая боль. А потом я снова молилась: «Матушка Алипия, молите Господа Бога, чтоб Господь дал мне силы, чтоб я могла ездить по храмам Божиим, веровать».

Вы знаете – с той поры попустило, ни разу больше не хватало. А ведь у меня была грыжа в спине. Езжу все время теперь в монастырь. Но первый раз, когда приехала, сюда, особенно запомнила – такая благодать, такой полет души был.

А еще было такое. У моего знакомого давление держалось все время до 300. Жуткое состояние. Приезжает мы с ним сюда – и давление падает до 140. Лекарствами ниже, чем до 170, у него не опускалось никогда, а здесь – вот! Приедем сюда, и сразу все хорошо».

Елена РОЖКОВА из Киева

«Я ДУЖЕ ВДЯЧНА МАТУШЦІ АЛІПІЇ, ЩО ВОНА ПРИВЕЛА МЕНЕ В ЦЕРКВУ…»

«Моя знайома запропонувала мені поїхати до матушки Аліпії, а я тоді ще не була воцерковленною. Не поїхала. А мені колега каже: «Ну хоч напиши записочку». Я написала записочку, а потім уже приїхала до матінки і молилися про те, що мене дуже тривожило тоді. Просила, щоб вона допомогла мені.

Багато часу пройшло, але я звідтоді завжди звертаюся до неї. Я дуже вдячна матушці Аліпії, що вона привела мене в Церкву, в такий дуже тяжкий для мене час. Вдячна, що вона, можна сказати, воскресила мене. Згадую, аж страшно. Мене тоді вже відвідували погані думки про смерть. Я дуже вдячна Господу, що в нас є така стариця і молитовниця перед Господом нашим».

Мария БАКЛАЙ из Киева

«МЕНІ ПОКАЗАВ ДОРОГУ ДО МАТІНКИ МІЙ СИН»

«Мені показав дорогу до матінки мій син – він привіз мене сюди вперше на початку цього літа, хоча сам вже неодноразово бував у матінки. Розповідав різне про її допомогу та молитви. Я вперше приїхала, помолилася, взяла маслице матушки Аліпії. У мене дуже болять ноги.

Знаєте, мажу оце зранку маслицем свої хворі ноги, почитаю молитви, помолюсь, щоб матушка Аліпія помогла, їжджу сюди постійно, то дуже-дуже рідко п’ю порошки. Так що матушка всім допомагає, по молитвах».

Екатерина и Ксения (мать и дочь)

«МЫ УЖЕ 8 ЛЕТ ЕЗДИМ К МАТУШКЕ – ТО ПРОСИМ О ПОМОЩИ, ТО ПРИЕЗЖАЕМ БЛАГОДАРИМ»

«Мы ездим к матушке Алипии уже очень давно – еще когда могилка матушки была на Лесном кладбище. Она во всем-всем помогает. Всегда стараемся с цветочками к ней приехать. Мы чудом поступали в университет, уже второе образование получаем – все с матушкой.

Восемь лет уже ездим так к матушке – то мы просим у нее о помощи, то потом приезжаем благодарим. И так во всем. Всем детям, у меня их троих, всегда нужна в чем-то помощь. Помощь, которая не всегда от нас самих зависит. И как-то Бог управляет. Конечно, и по молитвам матушки перед Господом о нас».



Игорь и Ирина

«УТРОМ МЫ С ЖЕНОЙ БЫЛИ У МАТУШКИ, А ВЕЧЕРОМ У НАС СЫН РОДИЛСЯ»

«Накануне дня памяти матушки Алипии, мне рассказала о ней наш друг семьи. Мы с женой много лет живем в Киеве, прихожане Введенского монастыря, но ничего не знали об этой подвижнице. 30-го октября мы приехали в Голосеево на первую Литургию, в 3 утра. В тот же день, через несколько часов все началось и в 20.08 у нас родился сын - 4 кг. 660 гр., 55 см. Всю беременность жены мы очень переживали, так как у нее проблемы со здоровьем, но все прошло хорошо. Я сразу же позвонил всем родным и рассказал, как нам матушка Алипия помогла».

МАТУШКА ЕЩЕ НЕ ПРОСЛАВЛЕНА, А В НАРОДЕ ЕЕ ДАВНО НАЗЫВАЮТ «БЛАЖЕННОЙ» ИЛИ «СВЯТОЙ»

Известен тот факт, что матушка еще не прославлена в лике святых, а документы по канонизации монахини Алипии пока рассматриваются Комиссией по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви. Хотя православные христиане между собой давно уже называют матушку Алипию «блаженной», «Христа ради юродивой» или даже «святой». Как же относятся к матушке те, кому посчастливилось ходить с ней «одними дорогами» или общаться с людьми, близко ее знавшими?

Архимандрит Исаакий (Андроник), наместник Свято-Покровского мужского монастыря (Голосеевская пустынь)

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОСЛАВИТЬ, НУЖНО, ЧТОБЫ ПРОШЛО 30 ЛЕТ, НО ИНОГДА БЫВАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО БУДЕТ ИСКЛЮЧЕНИЕ…»

«В народе говорят, что матушка Алипия - это Киевская блаженная Матрона Московская. Мы видим своими глазами это почитание: несмотря на плохую погоду и на то, что обитель была открыта в день памяти матушки, уже в 3 часа утра стояла очередь в ее усыпальницу. А голос народа – это голос Божий.

О том, что люди называют ее святой, то, на мой взгляд, они вполне имеют на это право. Потому, что обращаясь с молитвами к матушке Алипии, они получают помощь. Ведь мы знаем, что если человек не угодил Богу, то через него мы никогда не получим помощи. А мы видим не десятки, а сотни тысяч людей, которые получили помощь по своим молитвам к матушке. И все эти тысячи человек, которые сегодня пришли к матушке, пришли поблагодарить ее.

Через пару месяцев будет 20 лет, как я служу в обители. Поначалу, признаюсь, я не был поклонником матушки Алипии. Я всегда был осторожен в таких вопросах потому, что в жизни нужно не вслепую идти, а все анализировать, отделять зерна от плевел. Но лет 15-17 назад я увидел, что жизнь, которой жила матушка до отхода в вечность, она посвятила Богу. Я увидел, что люди действительно получают помощь по молитвам своим, а это доказывает, что она – угодница Божия.

Ведь как в народе говорят? Что к пустому колодцу не ходят, а если пришли, набрав воды, то вновь и вновь приходят к этому колодцу. А когда лет 8-9 назад я стоял в очереди к матушке Матроне Московской, обращался к ней со своими житейскими просьбами, то вдруг осознал, что в молитвах вспоминал не имя блаженной Матроны, а имя матушки Алипии. Испугался. Думаю: интересно, как это? Я тогда понял: «Родненький мой, что же ты бегаешь к московской блаженной, у тебя своя Матрона в монастыре есть, обращайся к ней, она поможет». И действительно, сколько обращался к матушке Алипии, она всегда помогала.

Если я расскажу, как она помогала мне, люди скажут: «Даа, это реклама». Поэтому я не буду рассказывать. Я промолчу и скажу одно: смотрите, что делается в монастыре – десятки тысяч людей стоят в очереди к матушке. Так, в прошлом году в день смерти матушку посетили 100 тысяч человек, а в этом году около 80 тысяч, не меньше. Это и является доказательством ее угодности перед Богом.

То, что матушка Алипия – угодница Божия, это факт, просто еще не пришло время ее канонизировать. Прежде чем прославить, нужно, чтобы прошло 30 лет. Но иногда бывают исключения. В этом году исполнилось 24 года со дня смерти матушки. Мы надеемся, что будет исключение (улыбается)».

Архиепископ Александр (ДРАБИНКО), Секретарь Предстоятеля УПЦ

«Я НЕ БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ ЕЕ ПОДВИГОВ, НО Я ЯВЛЯЮСЬ СВИДЕТЕЛЕМ ТОГО, ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ ПОСЛЕ СВОЕЙ КОНЧИНЫ…»

«Много слышно разнотолков на эту тему. Сам не раз задавал себе вопрос: «А кем для меня является монахиня Алипия?..»

Как на сегодняшний день мы можем определить, кто кем является в глазах Божиих? Каждый из нас Его дитя, если мы действительно верующие люди, а не какие-то объекты для социологических исследований.

У нас иногда имеются мнения о людях: этот сумасшедший, этот юродивый, в недобром смысле. Но кто из нас может дать достоверный ответ: что для Бога правильно, а что неправильно, кто из нас является юродивым, а кто – дитям Божиим, если все мы – Его творения? И каким образом мы можем сказать, что есть «по стандарту»? Если человек выбирает за стандарт одно, то все остальное для него уже ненормально. К примеру, если в советское время общество выбрало стандартом безбожие, то нормальными были безбожники, а все остальные – сумасшедшими. А если сегодня мы выберем за стандарт теологию, то все безбожники будут для нас сумасшедшими.

Исходя из этого, кем является для нас матушка Алипия? Она явилась для нас светильником общества, каким-то катализатором. Может быть, юродивой, может быть, преподобной. Одно ясно: она не явилась стандартной для мира, в котором жила. Может, она явилась, чтобы всколыхнуть это общество.

На сегодняшний день она имеет такое почитание, которое должен бы иметь каждый из святых. Но это не всегда так. Тогда, учитывая то почитание, кем является в этом случае матушка Алипия? Катализатором этого общества, которое воспринимает ее «иной», блаженной. Мы имеем много святых, много праздников – храмовых, иконных, но где вы видели столько почитающих человека, который посвятил свою жизнь Христу?

Я не был свидетелем ее подвигов, но я являюсь свидетелем того, что она делает после своей кончины. Сегодня мы видим бесконечные очереди к матушке - людей не озлобленных, людей, которые приходят из года в год, возвращаясь к тому же колодцу, из которого они уже однажды испили. Как я могу сказать, что этот человек не святой?..»

Юрий МОЛЧАНОВ, музыкальный и ТВ-продюсер (снимая фильм о матушке Алипии, общался с близко знавшими ее людьми)

«ГОСПОДЬ ЧЕРЕЗ ТАКИХ, КАК МАТУШКА АЛИПИЯ, ПРИВОДИТ ЛЮДЕЙ В ЦЕРКОВЬ…»

Я был свидетелем обретения останков матушки Алипии. История обретения, кстати, была немного дикой. Факт тот, что батюшка Исаакий позвонил мне как раз после моего Дня рождения и сказал, что ночью надо выезжать на Лесное кладбище. Переносили останки матушки специально ночью, чтобы не переполошились верующие.

Когда я позвонил на телеканал и сказал, что мне нужна машина, оператор, ассистент и камера в три часа ночи на кладбище, мои коллеги подумали, что я, видимо, чересчур ярко отпраздновал День рождения.

«Конечно, Молчанов, а как же, поедем на кладбище в три часа ночи». Но я настоял, что мне нужна камера. До конца ребята думали, что мы едем снимать в какой-то клуб (улыбается). Когда увидели, что едем мы таки на кладбище, то испуганно спросили: «Молчанов, что происходит?»

А когда оператор уже все снял, сказал гениальную вещь: «Если бы не этот глазок камеры, я бы, наверное, поехал в психушку. Я для себя решил: я снимаю кино, поэтому меня это все не волнует». Когда останки уже были в храме в Голосеево, и мы все отсняли, то поняли: что-то произошло с нами. Никаких спецэффектов не было – Ангелы не спускались, Херувимы не пели, но состояние внутри было благостное. Мы понимали: произошло что-то историческое.

Что касается влияния на меня матушки… Не могу сказать, что у меня были исцеления или пророчества, но я был свидетелем массы удивительных вещей, связанных с ней.

Вот, к примеру, мой очень близкий друг долго не мог с женой иметь детей. И вот после того, как проведя полдня в очереди к матушке под совершенно неоптимистичный аккомпанемент жены, потому что они опаздывали в поездку на море, у них появился ребенок. 13 лет они не могли зачать ребенка – и такое чудо. Сейчас растет чудесная девочка.

И таких примеров я знаю массу. Но есть исцеления, помощь матушки, а есть то, как это следует понимать. Нужно помнить, что матушка Алипия – не «лавка чудес», не «пункт скорой помощи», не «бюро экстренного ремонта человеческих организмов». Но, слава Богу, что приходя сюда даже, как в аптеку, прочувствовав на себе благодать Божию, люди меняют свою жизнь и уже не возвращаются, как говорил отец Андрей Ткачев, к «кино, вино и домино». Еще скажу, что Господь через таких, как матушка Алипия, приводит людей в Церковь, которые затем остаются в Ней навсегда.

И я очень счастлив, что Господь сподобил меня прикоснуться к подвигу матушки. Ведь это фантастика: насколько человек был подвижником! Это и подвиг столпничетва, и подвиг исповедничества, и подвиг юродства. Она прожила очень тяжелую жизнь – гибель родителей, арест, война, жизнь в советское время без документов, с личиной безумия. А ведь тогда бомжей отлавливали, арестовывали. Думаю, что своим подвигом она и заслужила после своей кончины так служить людям. Я уверен, что Комиссия по канонизации святых ее все-таки канонизирует. Но пускай это людей не отпугивает.

Конечно, молиться «Моли Богу обо мне, угодница Божия Алипия» - не совсем правильно по канонам Церкви, но молиться «Если ты угодница Божия, то моли Бога обо мне» - можно. Но это, наверное, формальности, потому что обращение к Богу, к святым может и не заключаться в канонах и правилах, главное – в этих молитвах есть душа молящегося.

Понимаю, что кого-то такое почитание матушки, сродни почитанию святого, может раздражать. Даже внутри Церкви ведутся дискуссии: святая или не святая. Однако такой вид подвига – юродство – не позволяет с первого раза распознать святость. Хотя люди, которые общались с матушкой Алипией, распознавали в ней ту святость. Ну, по плодам узнаете… А плод дел и главное свидетельство «непростоты», юродства матушки – это километровые очереди к ней – с раннейшего утра до ночи».

***



…Дождь в этот день не прекращался, а если и прекращался, то ненадолго. А люди к матушке Алипии Голосеевской до поздней ночи все шли и шли – нескончаемым потоком. С цветами и самым сокровенным – верой, молитвой и надеждой.

Ольга Мамона - для "УНИАН-Религии"



Фото – диакон Максим Брусника

