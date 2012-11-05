Киевсовет вернул Покровскому монастырю 21 здание

Киевсовет 1 ноября передал в собственность Свято-Покровского женского монастыря Украинской Православной Церкви нежилые помещения в Бехтеревском переулке, 15. Это 21 здание общей площадью 14 тыс. 383,3 кв. м, которые до этого принадлежали коммунальной собственности города, передает РБК-Украина.

*** Свято-Покровский женский монастырь был основан в 1889 году княгиней Александрой Петровной. К его главным воротам как раз и ведет Бехтеревский переулок.

В Бехтеревском переулке, 15 в советские времена размещалось студенческое общежитие педагогического техникума. Теперь там восстановлен Свято-Покровский женский монастырь. Обитель была закрыта в 1925 году, однако в 1942 году вновь распахнула двери своих храмов и с тех пор уже не закрывалась. После войны здесь силами насельниц был организован госпиталь, а впоследствии – лазарет.

За время существования советской власти монашеская усадьба значительно уменьшилась: ее потеснили многоэтажные дома, построенные на некогда обширной территории монастыря. В советское время в монастырских корпусах размещались различные учреждения, не имевшие ни малейшего отношения к обители: районные и правоохранительные органы, стоматологическая поликлиника, бюро по ремонту радиотехники, отраслевая больница и даже абортарий. Среди трех десятков зданий, которыми ранее владел монастырь, в его ведении оставили лишь семь, остальные – либо разрушили, либо передали другим организациям.

РИСУ