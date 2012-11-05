Храм Гроба Господня угрожают закрыть из-за долгов за воду

Греческая патриархия бьет тревогу: из-за скандала с коммунальной компанией, которая неожиданно потребовала, чтобы священники храма Гроба Господня в Иерусалиме заплатили долг за воду 2,5 миллиона долларов, сотрудники и персонал остались без зарплаты, накапливаются долги за электричество, газ и другие услуги. Об этом сообщает НТВ.

Фирма, которая снабжает водой весь Иерусалим, включая храм, который испокон века не платил за воду, пользуясь льготами муниципалитета, арестовала все счета патриархата.

Подачу воды в храм Гроба Господня могут прекратить в любой момент, а саму святыню закрыть. Но храм Гроба Господня — не только православная, а общехристианская святыня. К решению ситуации подключились Ватикан и Армянская патриархия. Все вместе они готовы начать платить за воду, но при условии списания старого долга.

Архиепископ Теодосиос, Греческая православная патриархия: «Патриархия закроет храм, если израильские власти не пересмотрят свое решение и не разблокируют наш банковский счет».

При этом компания «Гихон» сообщила, что пока не отключает подачу воды в храм Гроба Господня по этическим соображениям.

Из сообщения компании «Гихон»: «Компания „Гихон“ воздержалась от полного отключения воды, так как понимает всю важность работы церкви».

По преданию, храм Гроба Господня объединяет под своими сводами святые места, где был распят, похоронен и воскрес Иисус Христос. В Греческой патриархии обращают внимание, что туристы и паломники, приезжающие к этой святыне, оставляют здесь миллионы долларов. Суммы, совершенно несопоставимые с суммой долга за воду, возникшего в результате недоразумений.

Как сообщает с места событий корреспондент НТВ Руслан Гусаров, патриархия призывает израильское руководство вмешаться в ситуацию и намерена обратиться за помощью к президентам России, США, Кипра и Греции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе скандала, следят и рассмотрят просьбу иерусалимского патриархата, как только письмо долетит до Москвы.

Ранее израильская компания по водоснабжению выставила Патриархии счет на 9 млн шекелей (порядка 2,5 млн долларов) — столько «набежало» за почти 40 лет пользования услугами.

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