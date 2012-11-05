Впервые в истории Православной Церкви совершен чин посвящения в звонари

14:29, 05 ноября 2012
Православие
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В России, на Кузбассе

3 ноября, за всенощным бдением в Кемерове (Россия) в Знаменском кафедральном соборе, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил «чин поставления звонаря». Этот чин был принят на заседании Священного Синода РПЦ  Москве всего месяц назад, и ранее эта церковная церемония на практике не осуществлялась никогда.

Таким образом, проведенный в Кемерове обряд посвящения в звонари стал первым за всю историю Русской Православной Церкви. Быть звонарями владыка Аристарх благословил двух преподавателей епархиальной школы «Кузнецкая звонница».

Комсомольская правда
 

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