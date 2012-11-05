В УПЦ обсудили вопросы религиозного образования

В резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Свято-Пантелеймоновском монастыре (в Феофании) 31 октября состоялось совещание по вопросам религиозного образования в Украинской Православной Церкви под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, на заседании рассматривались вопросы, связанные с религиозным образованием в Украине, координацией конференций и образовательных мероприятий, проводимых под эгидой Украинской Православной Церкви, вопрос признания государственными учреждениями дипломов духовных учебных заведений на территории Украины.

По итогам заседания было принято рассматривать Духовные учебные заведения, а именно - Киевскую Духовную Академию, Ужгородскую Украинскую Богословскую Академию, духовные семинарии, духовные училища, регентские отделения, как филиалы Духовных семинарий, а также богословско-катехизаторские курсы, как относящиеся к компетенции (координации) Учебного комитета при Священном Синоде Украинской Православной Церкви.

Также постановили вопросы религиозного воспитания в дошкольных учебных заведениях, преподавания предметов духовно-нравственного содержания в средних общеобразовательных учебных заведениях (всех форм собственности), а также вопросы подготовки педагогических кадров со степенями бакалавра и магистра в высшей школе отнести к компетенции (координации) Синодального отдела религиозного образования, миссионерства и катехизации УПЦ.

Было принято считать полезным и важным для Церкви принятие позитивного решения о признании государственными учреждениями дипломов выпускников духовных учебных заведений на территории Украины.

Кроме этого, решили поддержать предложение Митрополита Киевского и всея Украины Владимира собрать в ближайшее время заседание для рассмотрения вопроса о координации Всеукраинских конференций и других мероприятий для более плодотворной работы Синодальных отделов и других церковных учреждений, ведущих деятельность в этом направлении.