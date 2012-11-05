В Москве открылась XI выставка «Православная Русь»

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, по окончании богослужения в Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил церемонию открытия XI церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж».

Как сообщает пресс-служба Московской Патриархии, в этом году выставка посвящена теме «Церковь, власть и народ. Уроки преодоления Смуты и обретения единства».

У главного входа в "Манеж" Патриарха Кирилла встречали государственные должностные лица и девушки в национальных костюмах России, Украины и Белоруссии преподнесли Его Святейшеству хлеб-соль.

Святейший Патриарх Кирилл, В.Р. Мединский, А.Д. Беглов и С.В. Медведева перерезали красную ленточку. У входа на выставку Святейшего Патриарха и высоких гостей приветствовали дети с Украины.

В центральном зале Манежа у чудотворной Казанской иконы Божией Матери, принесенной из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга, Его Святейшество встретили вице-губернатор Санкт-Петербурга И.Б. Дивинский и викарий Санкт-Петербургской епархии епископ Лодейнопольский Мстислав.

После пения тропаря и поклонения святыне Святейший Патриарх Кирилл обратился к посетителям и организаторам выставки с Первосвятительским словом.

А.Д. Беглов огласил приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Святейший Патриарх Кирилл осмотрел стенды «1150 лет Российской государственности», «400 лет преодоления Смуты», «200 лет победы в Отечественной войне 1812 года», которые представили учащиеся московских школ. В сопровождении школьников Предстоятель также побывал у стендов Москвы и Санкт-Петербурга и стенда, посвященного святому равноапостольному Николаю Японскому.

Наместник Сретенского ставропигиального монастыря, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов) представил Святейшему Патриарху экспозицию конкурсных проектов памятника священномученику Ермогену, Патриарху Московскому. Всероссийский конкурс проводится в связи с 400-летием со дня мученической кончины и 100-летием прославления Патриарха Ермогена в лике святых. На выставке представлено более 50 работ лучших скульпторов России. Памятник Патриарху-мученику будет установлен в Александровском саду у стен Московского Кремля.

После осмотра проектов памятника Святейший Патриарх Кирилл обратился с кратким словом к представителям СМИ.

На стенде Издательства Московской Патриархии состоялась презентация первого тома Собрания трудов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Том относится к серии, носящей название «Слово Предстоятеля», и содержит материалы официального характера, отражающие Патриаршее служение в первые три года со дня интронизации. Презентацию провели министр культуры РФ В.Р. Мединский и главный редактор Издательства Московской Патриархии протоиерей Владимир Силовьев.

Председатель Попечительского совета Центра национальной славы и Фонда Андрея Первозванного, президент ОАО «Российские железные дороги» В.И. Якунин представил Его Святейшеству стенд Фонда Андрея Первозванного, наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря архимандрит Порфирий (Шутов) — стенд обители.

В заключение Предстоятель Русской Церкви осмотрел стенд Художественно-производственного предприятия «Софрино».

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Выставка-форум «Православная Русь» — одно из центральных событий празднования Дня народного единства. Форум призван объединить усилия Русской Православной Церкви, светской власти, общественности по сохранению и развитию традиционных духовных ценностей, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, консолидации российского общества.

Организаторы выставки-форума — Московская Патриархия, выставочное объединение «Рестэк» при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Правительства России, Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, Правительства г. Москвы.

Экспозиции, подготовленные в Год российской истории Патриаршим советом по культуре, синодальными учреждениями, епархиями, ставропигиальными монастырями, Правительством Москвы и Санкт-Петербурга, посвящены памятным событиям, имеющим общероссийское значение:

1150-летию зарождения российской государственности;

400-летию мученической кончины Патриарха Ермогена;

400-летию победы ополчения Минина и Пожарского и преодоления Смуты;

200-летию победы в Отечественной войне 1812 года;

100-летию преставления равноапостольного Николая Японского.

По традиции в рамках выставки-форума пройдет награждение победителей конкурса «Просвещение через книгу», состоится кинофестиваль «Лучезарный ангел».

Выставка открыта для посетителей:

4 ноября — с 15.00 до 20.00;

5-7 ноября — с 10.00 до 20.00;

8 ноября — с 10.00 до 18.00.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси