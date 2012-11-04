В Египте выбрали патриарха Коптской православной церкви

Новым, 118-м патриархом Александрийским и Всей Африки, главой коптской православной церкви провозглашен епископ Теодориус, сообщает РИА Новости.

Имя высшего иерарха коптской церкви было объявлено сегодня в кафедральном соборе святого Марка, расположенного в центре египетской столицы. Этим событием завершился последний этап многоступенчатых выборов нового Папы христиан-коптов.

Священный пост Папы коптской церкви стал вакантным после смерти 117-го патриарха Александрийского Шенуды Третьего, скончавшегося в середине апреля 2012 года в египетской столице на 89-м году жизни.

Официальная церемония интронизации - восшествия на святой престол нового папы коптской церкви, по информации патриархии, назначена на 18 ноября нынешнего года.