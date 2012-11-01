К празднованию 1025-летия Крещения Руси будет создан международный комитет

В Украине, России и Беларуси в ближайшее время будет создан единый международный комитет по подготовке к празднованию 1025-летия Крещения Руси.

Как сообщает корреспондент УНИАН, такое решение было принято 31 октября во время встречи предстоятеля Русской православной церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участниками V Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово» в Храме Христа Спасителя в Москве.

Как отмечают организаторы, в следующем году празднование Дня Крещения Руси пройдет не только в Киеве, Москве и Минске, но и «по всей территории исторической Руси».

По словам руководителя международной общественной организации «День Крещения Руси» Олега Кривошеи (рок-музыкант Олег Карамазов – УНИАН), во время ежегодных празднований Дня Крещения Руси к организаторам поступает большое количество предложений и идей из Украины, России, Беларуси - как по формату, так и по самим мероприятиям празднования.

«Как правило, мы получаем эти предложения либо накануне, либо в дни самого празднования и отреагировать или включить в программу мероприятий предложенное не успеваем», - рассказал О.Кривошея.

В связи с этим О.Кривошея предложил с 4 ноября начать сбор инициатив от церковных общин по разработке международного празднования юбилея Крещения Руси.

Патриарх Кирилл поддержал эту инициативу и предложил создать международный комитет по подготовке к празднованию Дня Крещения Руси - с участием представителей России, Украины, Беларуси. Международный комитет соберет все пожелания по празднованию Дня Крещения Руси.

«Праздник Крещения Руси стал государственным в Украине, в России, надеемся, что и в других странах ему будет придан высокий статус. К этим дням нужно готовиться... Важно, чтобы не только Православная Церковь, но и государственные институты принимали участие и в подготовке, и в проведении. Невозможно забывать исток - это, наверное, самое важное событие в истории наших народов… Нам нужно опираться на то, что предоставляет нам культурную основу для духовного единства», - отметил Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ отметил, что «нужны немалые усилия для того, чтобы этот праздник занял свое достойное место в духовной и культурной жизни наших народов».

Принять участие в разработке международного празднования Дня Крещения Руси можно, отправив свое предложение на электронный адрес info@dkr.kiev.ua

Справка УНИАН

День Крещения Руси отмечается 28 июля.

Международная общественная организация «День Крещения Руси» с 2007 года проводит ежегодные торжества по случаю этого праздника - в Москве, Киеве и Минске.

В Украине День Крещения Руси является государственным праздником с 2008 года.

В России День Крещения Руси отмечается на государственном уровне с 2010 года.

28 июля в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) день памяти равноапостольного князя Владимира (960 1015).

