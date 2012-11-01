К празднованию 1025-летия Крещения Руси будет создан международный комитет
В Украине, России и Беларуси
В Украине, России и Беларуси в ближайшее время будет создан единый международный комитет по подготовке к празднованию 1025-летия Крещения Руси.
Как сообщает корреспондент УНИАН, такое решение было принято 31 октября во время встречи предстоятеля Русской православной церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участниками V Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово» в Храме Христа Спасителя в Москве.
Как отмечают организаторы, в следующем году празднование Дня Крещения Руси пройдет не только в Киеве, Москве и Минске, но и «по всей территории исторической Руси».
По словам руководителя международной общественной организации «День Крещения Руси» Олега Кривошеи (рок-музыкант Олег Карамазов – УНИАН), во время ежегодных празднований Дня Крещения Руси к организаторам поступает большое количество предложений и идей из Украины, России, Беларуси - как по формату, так и по самим мероприятиям празднования.
«Как правило, мы получаем эти предложения либо накануне, либо в дни самого празднования и отреагировать или включить в программу мероприятий предложенное не успеваем», - рассказал О.Кривошея.
В связи с этим О.Кривошея предложил с 4 ноября начать сбор инициатив от церковных общин по разработке международного празднования юбилея Крещения Руси.
Патриарх Кирилл поддержал эту инициативу и предложил создать международный комитет по подготовке к празднованию Дня Крещения Руси - с участием представителей России, Украины, Беларуси. Международный комитет соберет все пожелания по празднованию Дня Крещения Руси.
«Праздник Крещения Руси стал государственным в Украине, в России, надеемся, что и в других странах ему будет придан высокий статус. К этим дням нужно готовиться... Важно, чтобы не только Православная Церковь, но и государственные институты принимали участие и в подготовке, и в проведении. Невозможно забывать исток - это, наверное, самое важное событие в истории наших народов… Нам нужно опираться на то, что предоставляет нам культурную основу для духовного единства», - отметил Патриарх Кирилл.
Предстоятель РПЦ отметил, что «нужны немалые усилия для того, чтобы этот праздник занял свое достойное место в духовной и культурной жизни наших народов».
Принять участие в разработке международного празднования Дня Крещения Руси можно, отправив свое предложение на электронный адрес info@dkr.kiev.ua
Справка УНИАН
День Крещения Руси отмечается 28 июля.
Международная общественная организация «День Крещения Руси» с 2007 года проводит ежегодные торжества по случаю этого праздника - в Москве, Киеве и Минске.
В Украине День Крещения Руси является государственным праздником с 2008 года.
В России День Крещения Руси отмечается на государственном уровне с 2010 года.
28 июля в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) день памяти равноапостольного князя Владимира (960 1015).