В Киев привезли честную главу Пантелеимона Целителя

В Киев 20 октября, по просьбе предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Владимира со святой горы Афон доставлены мощи великомученика Пантелеимона Целителя.

Святыню доставила официальная делегация УПЦ во главе с секретарем предстоятеля УПЦ архиепископом Переяслав-Хмельницьким и Вишневским Александром, сообщает официальный сайт УПЦ.

У Святых ворот Киево-Печерской Лавры мощи великомученика Пантелеимона встретил Блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Владимир, духовенство и верующие.

На Соборной площади предстоятель УПЦ возглавил перед святыней молебен, по завершении которого обратился к присутствующим со словами напутствия.

«Сегодня нас вновь посетила благодать Божья, снова прибыл к нам великомученик и целитель Пантелеимон своей честной главой, чтобы в молитве поддержать нас, в отчаянии порадовать, в скорбных обстоятельствах помочь наладить настоящую христианскую жизнь. Помолимся святому великомученику Пантелеимона и попросим у него исцеления наших болезней. Сейчас в мире столько горя и болезней, что хочется положить руки на каждого больного и помочь чем возможно и просить за него перед Богом. Пусть за молитвами великомученика Пантелеимона Господь будет Милосерден к нашему народу, нашей Святой Церкви и каждому из нас, и в этом будет залог нашего спасения», - сказал Блаженнейший владыка.

Также было объявлено об открытии в Киеве двора Свято-Пантелеймоновского на Афоне монастыря.

В конце митрополит поклонился главе великомученика Пантелеимона и иконе святого, которая была написана в Свято-Пантелеимоновском монастыре на Афоне для подворья в Киеве.

После молебна честную главу великомученика Пантелеимона Целителя крестным шествием духовенство с верующими перенесли в храм святителя Михаила, первого Митрополита Киевского, который находится при Александровской (Октябрьской) больнице (улица Шелковичная, 39/1). Здесь святыня будет находиться до 5 ноября включительно.