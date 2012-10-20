УПЦ предупреждает власть о волнении верующих из-за биопаспортов

Закон о введении в Украине биометрических паспортов может вызвать массовые протесты верующих.

Об этом сказал в комментарии УНИАН полномочный представитель Украинской православной церкви в Верховной Раде Украины протоиерей Василий Русинка.

По его мнению, система введения в Украине биометрических паспортов не защищена, превращает человека в объект манипулирования, отнимает свободу, право на свободное волеизъявление, несет угрозу духовной, психической, и физической жизни личности.

«Закон «О едином государственном демографическом реестре» внес серьезный резонанс в наше общество, начал вызывать массовое сопротивление большого количества верующих граждан. Авторы закона не обратили серьезного внимания на многотысячные просьбы своих избирателей. Закон может вызвать новую волну серьезных протестов в нашем обществе, потому что он содержит грубые нарушения ст.32, 35 Конституции Украины», - считает полномочный представитель УПЦ в ВР.

Он рассказал, что в последнее время в адрес Полномочного представительства УПЦ в Верховной Раде Украины поступают многочисленные обращения верующих граждан против биометрических паспортов и электронных идентификаторов. Письма-обращения также поступают в адрес руководства церкви.

По мнению протоиерея В.Русинки, каждый законопроект должен нести общественное спокойствие и благосостояние, а церковь – которая идентифицируется с народом, должна влиять на процессы законотворчества в государстве, в котором несет свое служение.

«Убежден в том, что необходимый доносить до верующих граждан общецерковное, богословское толкование таких проявлений современного мира. К сожалению, мы наблюдаем богословскую необразованность истинным учениям церкви многих наших верующих, и это, несомненно, сеет страх, порождает беспокойство в церкви и в обществе в целом», - комментирует В.Русинка.

В то же время он рассказал, что Священный синод УПЦ вместе с Всеукраинским советом церквей апеллировали к законодателям и другим властным структурам с предложениями о нецелесообразности принятия закона и о необходимости его серьезной доработки и общественного обсуждения.

«Мы верим, что обращение предстоятеля УПЦ, Священного синода, представителей монастырей, духовенства и тысяч граждан Украины предоставит возможность Президенту Украины не подписать данный закон, который грубо нарушает конституционные права и свободы нашего народа», - выразил пожелание полномочный представитель УПЦ в ВР.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховной Радой при поддержке 233 народных депутатов был принят в целом Закон «О Едином государственном демографическом реестре» (№10492), в соответствии с которым в Украине будут введены биометрические паспорта. Паспорт будет содержать вмонтированный чип с биометрической информацией: фото человека, отпечатки пальцев, и информацию о гражданине, которая содержится в действующем паспорте.

По желанию в биометрический паспорт может быть включена дополнительная информация. В то же время информация биометрических паспортов вносится в Единый государственный демографический реестр - это электронная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для хранения, обработки, использования информации о гражданине государства.

Также, согласно этому закону, такая информация является конфиденциальной, а ее неразглашение гарантируется государством. Согласно закону, каждый гражданин Украины, независимо от возраста, обязан получить биометрический паспорт.

Оформление биометрического паспорта гражданина Украины осуществляется для всех лиц, начиная с рождения (заменив тем самым Свидетельство о рождении), и обновляется каждые десять лет. Введение в Украине биометрических паспортов обусловлено обязательствам перед евросообществом. Украиной подписано международное соглашение в рамках ОБСЕ о введении биометрических технологий до 1 января 2015 года. Такой принцип идентификации личности позволит в будущем обеспечить безвизовый режим Украины со странами Евросоюза.

