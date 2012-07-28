Патриарх Кирилл призвал общество не уподобляться стаду

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал общество не руководствоваться "психологией стада" и критически оценивать поток информации, поступающий из СМИ и интернета. Об этом об заявил в своей проповеди в День крещения Руси после литургии в Киево-Печерской лавре. Патриарх отметил, что в Евангелии Господь сравнивает свою паству с овцами - но не потому, что считает их "глупее других", а потому что любой человек "несоизмерим силой ума своего с величием и могуществом Божим".

"Есть еще что-то важное в сравнении людей с этой отарой овец - тот, кто хоть однажды пас овец, знает, как они направляются туда, куда направляется одна овца, как бездумно они направляются по пути, который может привести к гибели. Это психология стада - делай то, что делают другие, ни о чем не рассуждай, не слушай никого, услышал голос - иди за ним", - сказал патриарх. "А уж если этот голос многократно усиливается средствами массовой информации, если он многократно повторяется на страницах журналов, газет и в интернете, то как уже там его не услышать, как разобрать - это голос Божий ли это голос врага рода человеческого? И оценивают информацию, поступающую к ним, по ее количеству, и, наконец, тонут в ней, теряя способность идти своим путем", - добавил он. Он отметил, что у каждого человека есть инструмент различения "голосов", которые он слышит - это его совесть, а также христианские критерии определения добра и зла.

ТСН

