Патриарх Кирилл наградил иерархов УПЦ

28 июля за богослужением на Соборной площади Киево-Печерской Лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил иерархов Украинской Православной Церкви.

В частности, архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин по случаю 60-летию со дня рождения был награжден орденом святителя Иннокентия Московского II-й степени, епископ Хотинский Мелетий - орденом преподобного Сергия Радонежского II-й степени (50-летие со дня рождения), архиепископ Сарненский и Полесский Анатолий - орден преподобного Серафима Саровского II-й степени (30-летие служения в священном сане и 55-летие со дня рождения). Митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний - (20-летие архиерейской хиротонии), архиепископ Херсонский и Таврический Иоанн (25-ти летие священнической хиротонии) и епископ Сумской и Ахтырский Евлогий (45-летие со дня рождения) были отмечены памятными панагиями. Архиепископ Житомирский и Новоград-Волынскому Никодиму по случаю 40-летия со дня рождения была преподнесена в дар памятная икона.