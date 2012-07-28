В Киево-Печерской Лавре отметили День Крещения Руси

28 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир возглавили Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры.

Им сослужили главы делегаций Поместных Церквей. Представители Поместных Православных Церквей, члены Священного Синода Русской Православной Церкви, иерархи Украинской Православной Церкви, духовенство Киевской епархии и гости в священном сане.

Литургия сопровождалась пением хоров: Митрополичьего (регент архидиакон Геронтий (Борисевич) и хора Киевских духовных академии и семинарии (регент игумен Роман (Подлубняк).

В конце богослужения Митрополит Владимир обратился к Патриарху Кириллу с приветственным словом:

«Ваше Святейшество, Владыка-отец, дорогие Владыки, братия и сестры! Сегодня нас Собрал в Лавре, во главе со Святейшим Патриархом Кириллом, святой равноапостольный князь Владимир, Который печется о спасении наших душ, Чтобы мы не погибли и вступили в жизнь вечную. Каждый Спешит сегодня, Услышав звон, сюда, Чтобы поделиться с Богом своими трудностями и успехами, Чтобы следовать Его заповедям. Мы сердечно благодарим Вас, Ваше Святейшество, что приехавшего к нам посетить чествования, укрепить тем нашу веру, дать надежду, которая поможет нам со страхом служит Богу и достигать единения с Ним. Благодарим Вас за то, что прилагайте все усилия, Чтобы вверенная Вам Всероссийская, в том числе и украинская, паства могла укрепиться в евангельско завета и выполнять заповеди Его. И уже сейчас скажем, что будем ожидать Вас и в следующем году на Празднование.

Благословите народ Божий, Который здесь сегодня собрался и тех, кто знает, что здесь происходит, но не может бросить работу или какие другие Неотложные дела. Остальные же, Которые пришли, разнесут то тепло Святого Духа, что укрепляет нас всех служит на славу Божию и пользу людям».

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