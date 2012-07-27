Предстоятель РПЦ отслужил молебен на Владимирской горке

В Киеве на Владимирской горке возле памятника Святому Равноапостольному Князю Владимиру состоялся торжественный молебен в честь Дня Крещения Киевской Руси.

Как сообщает корреспондент УНИАН, молебен возглавил предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ему сослужили представители поместных церквей и епископат УПЦ.

В молебне приняли участие советник президента Анна Герман, министр иностранных дел Константин Грищенко, министр юстиции Александр Лавринович и другие.

Верующие встретили предстоятеля РПЦ приветственными возгласами: «Наш патриарх - Кирилл!».

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Владимир на молебне не присутствовал.

Накануне молебна председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко в комментарии журналистам сообщил о том, что состояние здоровья митрополита Владимира позволяет ему принять участие в молебне на Владимирской горке, при этом добавил, что ”Блаженнейший сам решит, будет ли он присутствовать на молебне или нет”.

”В это время в Киев приезжают многочисленные гости Блаженнейшего. Возможно у него в это время будут встречи”, - сказал протоиерей Георгий Коваленко.

Вместе с тем пресс-секретарь главы УПЦ отметил, что митрополит Владимир будет сегодня в дворце «Украина» в 15.00 на торжественной академии по случаю 20-летия своего Предстоятельского служения.

Также он напомнил, что завтра, 28 июля, в День Крещения Руси, на Соборной площади Киево-Печерской Лавры состоится праздничная Божественная литургия, которую возглавят святейший патриарх Кирилл и Блаженнейший митрополит Владимир. Богослужение начнется в 9.00.