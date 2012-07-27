Священный Синод РПЦ благословил общецерковное почитание Собора Киевских святых
15:20, 27 июля 2012Православие
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Священный Синод РПЦ постановил (журнал № 69) праздновать Собор Киевских святых в день памяти святого равноапостольного князя Владимира 28 июля (по новому стилю) и отмечать память обретения мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, расстрелянного большевиками, 27 июня (по новому стилю).
Священный Синод РПЦ на своем заседании в Святой Киево-Печерской Лавре 26 июля рассмотрел предложение Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира о внесении в общецерковный месяцеслов Русской Православной Церкви день памяти обретения честных мощей священномученика Владимира и Собора Киевских святых.
Священный Синод РПЦ постановил (журнал № 69) праздновать Собор Киевских святых в день памяти святого равноапостольного князя Владимира 28 июля (по новому стилю) и отмечать память обретения мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, расстрелянного большевиками, 27 июня (по новому стилю).
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