Священный Синод РПЦ благословил общецерковное почитание Собора Киевских святых

Священный Синод РПЦ на своем заседании в Святой Киево-Печерской Лавре 26 июля рассмотрел предложение Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира о внесении в общецерковный месяцеслов Русской Православной Церкви день памяти обретения честных мощей священномученика Владимира и Собора Киевских святых.

Священный Синод РПЦ постановил (журнал № 69) праздновать Собор Киевских святых в день памяти святого равноапостольного князя Владимира 28 июля (по новому стилю) и отмечать память обретения мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, расстрелянного большевиками, 27 июня (по новому стилю).