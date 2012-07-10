Митрополит Павел утверждает, что не имеет врагов

Митрополит УПЦ (МП) и наместник Киево-Печерской Лавры Павел, в крови которого были обнаружены тяжелые металлы – мышьяк и ртуть не подозревает никого в покушении на свою жизнь. Более того, владыка утверждает, что у него нет врагов, а в содеянном видит Господний промысел, который уже не впервые его спасает от смерти.

Об этом сообщается на официальном сайте Киево-Печерской лавры.

«Благодарю всех вас за молитвы и переживания о состоянии моего здоровья, которое за последний месяц действительно ухудшилось в связи с тем, что в моем организме, в результате проведенных обследований, были обнаружены тяжелые металлы – мышьяк и ртуть. Я никого не подозреваю в соделанном, и не намерен принимать каких-либо чрезвычайных мер», - сказал он.

Митрополит привел пример, когда также находился между жизнью и смертью: «Я остался в живых во время пожара в Московской духовной семинарии в 1986 году, когда погибли пять человек, с которыми мы жили в комнате, и сегодня на мне исполнились слова: «…и аще что смертное испиют, не вредит им» (Мк.16:18)» и добавил, что мысль о смерти его не пугает.

«Если придется предстать перед Господом, я не боюсь, потому что у меня нет и не будет врагов, а тем, кто это сделал, – Бог судья. Мы должны понимать: как бы мы не старались уберечь себя от чего-либо, будет так, как хочет Господь. Если Богу угодно, чтобы я был жив, так и будет», - уточнил владыка.

Ранее сообщалось со ссылкой на СМИ, что УПЦ (Московский Патриархат) не подтвердил информацию об отравлении владыки Павла.