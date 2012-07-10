Предстоятель УПЦ отметил 46-ю годовщину своей архиерейской хиротонии

9 июля, в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир отметил 46-летие своей архиерейской хиротонии.

В этот день Блаженнейший Митрополит Владимир совершил Божественную литургию в соборном храме столичного Свято-Пантелеимоновского женского монастыря в Феофании.

Его Блаженству сослужили иерархи Украинской Православной Церкви и духовенство Киевской епархии.

Во время малого входа Блаженнейший Митрополит Владимир, по случаю 20-летия Предстоятельского служения Его Блаженства и внимание к церковным заслугам, возвел в сан митрополита архиепископа Полтавского и Миргородского Филиппа и в сан архиепископа - епископа Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа.

В конце богослужения Архипастырь поздравил духовенство и мирян с праздником Тихвинской иконы Божией Матери.

СПРАВКА. 23 июня 1966 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I и Священный Синод Русской Православной Церкви определили архимандриту Владимиру (Сабодану) быть епископом Звенигородским, викарием Московской епархии, с поручением выполнять обязанности представителя Русской Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей.

9 июля 1966, в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери, в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков), впоследствии Патриарх Московский и всея Руси, возглавил архиерейскую хиротонию архимандрита Владимира (Сабодана).

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