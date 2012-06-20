В Киево-Печерской Лавре отметили 20-ю годовщину приезда Митрополита Владимира в Киев

20 июня исполнилось 20 лет со дня приезда в Киев Блаженнейшего Митрополита Владимира.

В этот день, на соборной площади Киево-Печерской Лавры Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир возглавил Божественную литургию. Ему сослужили викарии Киевской митрополии – архиепископы: Бориспольский Антоний, Белогородский Николай, Яготинский Серафим, Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, Городницкий Александр, епископы: Макаровский Иларий, Васильковский Пантелеимон, Броварской Феодосий, Обуховский Иона, Бородянский Антоний и все духовенство Киевской епархии.



Поздравить своего Предстоятеля с 20-летием прибытия на Киевскую кафедру также приехали: митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний, архиепископы: Белоцерковский и Богуславский Митрофан, Черниговский и Новгород-Сиверский Амвросий, Мукачевский и Ужгородский Феодор, епископы Александрийский и Светловодский Антоний, Днепродзержинский и Царичанский Владимир, Дрогобычский Филарет.

Перед началом Литургии Митрополит Владимир встретил на Святых воротах Лавры чудотворную Касперовскую икону Божьей Матери, которая была доставлена из Одессы по его просьбе. Именно перед этим образом будущий архипастырь молился накануне поступления в Одесскую духовную семинарию, а также при принятии решения о монашеском постриге.

Напомним, что 20 июня 1992 года, в день отдания праздника Пятидесятницы, Митрополит Владимир прибыл в Киев, где его встречали тысячи православных священнослужителей и мирян. Свою первую проповедь Предстоятель начал словами: «Я прибыл не в командировку и не из-за границы, я прибыл на родную землю служить людям и независимой Украине».

А сегодня по завершении богослужения Блаженнейший Владыка обратился к духовенству и верующим с такими словами:

«Все в нашей жизни быстро заканчивается, но не заканчивается Господь, Который по свидетельству апостола Павла" вчера, сегодня и завтра Тот же». Сегодня я хотел бы вспомнить всех, кто в разные времена здесь трудился, кто страдал, кто был гоним, кто ожидал милости и благости Божией. Пусть Царство Небесное посетит тех, кто трудился здесь раньше, пусть Господь простит всех тех, кто еще жив, но рано или поздно приблизится к своей кончине. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы остались в православной вере, вы подкрепляли друг друга молитвой и постом. Я хочу пожелать тем, кто еще будет здесь трудиться, чтобы Господь укрепил их в вере, здоровье, долголетии, и чтобы всегда здесь были мир, покой и всякое благополучие. Пусть Лавра будет крепнущей силой и будет оберегать всех нас, просвещая наши немощи. Сердечно благодарю вас, что 20 лет мы вместе с вами молились и будем молиться, если Господь даст. Я благодарю Святую Лавру, ее братию, епископат, духовенство и верующих людей, которые всегда укрепляют нас и будут укреплять. И призываю на всех вас благословение Господне. Стойте всегда в вере, стойте и не бойтесь никого, потому что вера это святыня, вера это крепость наша, вера это сила наша. Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием всегда, ныне и присно и вовеки веков. Аминь. Христос Воскрес! ».