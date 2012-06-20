Фельдман благодарен УГКЦ за спасение евреев во время войны

Украинский еврейский комитет приветствует переименование одной из улиц во Львове в честь Емельяна Ковча.

По словам президента УЕК Александра Фельдмана, личность Емельяна Ковча является настоящим примером великого украинца, образцом человеколюбия и самопожертвования во имя Веры.

Также Александр Фельдман считает, что многолетняя последовательная позиция Украинской греко-католической церкви, направленная на восстановление исторической справедливости и укрепление взаимоуважения между представителями различных религий и национальностей, заслуживает отдельной человеческой благодарности.

"Я всегда знал, что в моем любимом Львове живут глубокие традиции толерантности, основанные на духовном, культурном и гражданском достоинстве", – заявил Фельдман.

18 мая во Львове улицу Винница переименовали в улицу отца Емельяна Ковча, а 11 мая в Перемышлянах, с участием Главы УГКЦ Святослава Шевчука и более тысячи священников и иерархов УГКЦ, был открыт памятник блаженному священномученику Емельяну Ковчу.

Емельян Ковч – блаженный Украинской греко-католической церкви, священник, "праведник Украины". Во время немецкой оккупации он спасал евреев от уничтожения, обращался с письмом к Адольфу Гитлеру, в котором осуждал геноцид евреев.

За это в 1942 году Ковч был арестован и заключен в концлагерь "Майданек", где втайне продолжал свою священническую деятельность. Убит и сожжен в газовой камере в 1944 году.

По словам Александра Фельдмана, Украинский Еврейский Комитет также выступает за признание "праведником мира" Митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого.

LB.ua