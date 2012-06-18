Обязательно ли соблюдать Петров пост во время отпуска и Евро-2012?

Многие христиане с большой готовностью соблюдают Великий пост, Успенский пост, но к Петровому посту относятся легкомысленно, уверяя, что летний период является периодом отпусков. ВИДЕО

Кроме того, такое явление, как Евро-2012, который проходит в нашей стране, тоже влияет на то, что христиане послабляют для себя пост.

Но Петров пост не зависит от этих факторов. Он возник не случайно. Неважно, что происходит в нашей стране или в мире в это время, пост никто не отменял.

Петров пост начинается после Недели Всех Святых, когда Церковь почитает тех подвижников, которые прославили Слово Божие. Чтобы мы подготовились к празднику – дня памяти святых первоапостольных Петра и Павла, Церковь и установила Апостольский пост. Соблюдая его, мы свидетельствуем о том, что являемся учениками апостолов…

Об этом и другом рассказывает иеромонах Никодим (Прищепа) в шестом выпуске проекта сайта Киево-Печерской Лавры – «Вопросы священнику».

Режиссер - Ольга Леонтенко

Оператор - Олег Зорин