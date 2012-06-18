Патриарх Кирилл считает критиков церкви "духовно больными"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал людей, которые критикуют церковь, духовно больными.

"Люди, которые критикуют церковь, они со своими проблемами. Это тоже крещеные люди, но они духовно больные, которые нуждаются в духовном исцелении", - заявил предстоятель РПЦ в эфире программы "Слово пастыря".

Патриарх призвал этих критиков как можно скорее прийти в Храм Божий и позицию стороннего наблюдателя изменить на позицию соучастника. "Иногда критикуют, мол, не отвечаете вы идеалу. А разве идеал может осуществляться без поправки на человеческую слабость. У каждого человека есть грех, и есть слабость. Если священнослужитель не полностью соответствует идеалу, но может помочь, мы идем к нему", - отметил он. "Самая большая ошибка критиков - смотреть на церковь сверху вниз и со стороны. И через эти наблюдения строить уничтожающую критику не только церкви, но и самой веры", - сказал Патриарх Кирилл.

ТСН