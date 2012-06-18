Сегодня, 18 июня, в православной Церкви чествуют священномученика Дорофея, епископа Тирского; священномученика Михаила пресвитера; священномученика Николая пресвитера; мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона; преподобного Анувия, пустынника Египетского; преподобного Феодора чудотворца; преподобного авву Дорофея, из обители аввы Серида; святого Константина, митрополита Киевского и всея России; благословенного князя Феодора Ярославича, Новгородского; Игоревскую икону Божией Матери.

Кроме того, сегодня празднуют перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, а также обретение мощей преподобного Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев.

В продолжение Петрова поста разрешено сухоядение: хлеб, овощи, фрукты.

В церкви запрещен обряд браковенчания.

ИА «Мост-Днепр»