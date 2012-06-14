Митрополит Владимир находится в больнице

Предстоятель УПЦ Владимир сейчас находится в клинике и проходит комплекс запланированных исследований. Состояние здоровья Митрополита стабильно и не вызывает у медиков беспокойства.

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

В связи тем, что начали распространяться слухи об ухудшении состояния здоровья Предстоятеля УПЦ, ответственный за его лечение перед Священным Синодом архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) выступил с обращением:

«Пребывание Блаженнейшего Митрополита Владимира в клинике не является госпитализацией. Он проходит в клинике комплекс ранее запланированных обследований, после которых произойдет дальнейшее расширение реабилитационных практик. Состояние здоровья Блаженнейшего Митрополита Владимира стабильное и не предусматривает изменения лечения. После подбора уровня реабилитационных упражнений Блаженнейший Митрополит Владимир в ближайшее время вернется в свою резиденцию в Свято-Пантелеимоновский монастырь в Феофании. Но и сегодня Предстоятель нашей Церкви работает с документами и общается со своими ближайшими помощниками».