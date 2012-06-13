Патриарх Кирилл: Церковь - это операционная, где проливается кровь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил против критиков Церкви, сравнив ее с больницей. Такое заявление он сделал в эфире программы "Слово пастыря" на Первом канале.



Патриарх отметил, что Церковь - это не санаторий, "где выздоровевшие люди ходят по красивым аллеям парка, наслаждаются жизнью, радуются своему исцелению", а подобие приемного покоя, "куда привозят людей с переломанными конечностями, истекающих кровью, от которых и запах идет, и выглядит все так неприглядно и отталкивающе", это "операционная, где проливается кровь и куда не каждый войдет без риска потерять сознание".



"Те, кто взирает на Церковь со стороны, критикуют Церковь за то, что не все в порядке. Но у хирурга, который только что сделал операцию, - как измазан кровью халат, как все неприглядно. А уж если хирург сделает ошибку? Мы знаем, чем это кончается и сколько критики обрушится на такого доктора. То же самое и в Церкви", - подчеркнул патриарх Кирилл.



Он отметил, что иногда в адрес Церкви, особенно ее служителей, обращают критику, "вы, мол, не соответствуете идеалу". Однако, по словам патриарха, необходимо делать поправки на человеческую слабость и греховность, потому что идеален только Христос.



"В каждом человеке есть грех и есть слабость. Однако мы же не отвергаем помощь врача, если он не в полной мере соответствует врачебному идеалу, но при этом способен помочь. Вот так же и в духовной жизни", - сказал он.