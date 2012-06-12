Митрополит Владимир призвал футбольных болельщиков к толерантности

Предстоятель УПЦ Владимир (Сабодан) выступил с обращением к украинской общественности в связи с проведением в Украине Евро-2012. Митрополит, в частности, напомнил, что чемпионат Европы по футболу совпал с началом Апостольского поста Петра и Павла - периодом, который. должен сопровождаться особым вниманием к своему внутреннему состоянию, своим чувствам, словам, поступкам.

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

«Мы знаем, что среди болельщиков за украинскую футбольную команду немало православных верующих. Как и для многих наших соотечественников, чемпионат по футболу воспринимается ими как получение чести и славы для нашего государства. Обращаемся к ним с просьбой хранить в водовороте переживаний свой внутренний мир от негативных эмоций, не распылять духовный мир во временных увлечениях», - говорится в обращении.

Предстоятель УПЦ также призвал футбольных болельщиков к толерантности, проявления чести, благородства и использовать чемпионат, как возможность для ознакомления гостей Украины с нашим культурным наследием.

«Чемпионат Европы по футболу не ограничивается лишь спортивной игрой. Это также — возможность познакомить гостей Украины с ее историческим и культурным наследием. В связи с этим желаю тем, кто на днях станет для гостей проводниками в мир украинской культуры, творческого вдохновения и горения любовью к Родине, жизнь которой исполнена красотой человеческого подвига и достижения духовных высот святости», - подчеркнул он.

«Пусть дух мира и доброжелательности во время проведения чемпионата Европы по футболу сопровождает всех участников и болельщиков. Будем сохранять свое достоинство и уважение к ближнему», - призвал верующих Митрополит Владимир (Сабодан).