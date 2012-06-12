Обращение Предстоятеля УПЦ в связи с проведением в Украине Евро-2012

Уважаемые соотечественники, дорогие братья и сестры!



В этом году наша страна имеет честь принимать у себя чемпионат Европы по футболу. Это, безусловно, событие, раскрывающее общий уровень культуры общества. В частности, умение встречать гостей, организовывать многотысячные мероприятия, презентовать культурные и исторические ценности нашего Государства. Мы надеемся, что у гостей Украины останутся хорошие воспоминания от ее посещения. И, наверное, главным фактором приятных впечатлений должна стать атмосфера доброжелательности и взаимоуважения.



Спортивные соревнования всегда сопровождаются многими эмоциями. Но среди них не должны иметь места такие, как агрессивность к соперникам и их болельщикам, проявление любой национальной розни. Не будем забывать, что спортивная игра — это, прежде всего, игра, которая должна быть поводом не к жестокости и проявлению разрушительной силы, а поводом к терпимости, проявлению чести, мужественному переживанию поражений и благородству в победах.



Начало чемпионата Европы по футболу совпало с началом Апостольского поста Петра и Павла в Православной Церкви. Этот период духовной жизни нашего народа должен сопровождаться особым вниманием к своему внутреннему состоянию, своим чувствам, словам, поступкам. Мы знаем, что среди болельщиков за украинскую футбольную команду немало православных верующих. Как и для многих наших соотечественников, чемпионат по футболу воспринимается ими как получение чести и славы для нашего государства. Обращаемся к ним с просьбой хранить в водовороте переживаний свой внутренний мир от негативных эмоций, не распылять духовный мир во временных увлечениях.



Чемпионат Европы по футболу не ограничивается лишь спортивной игрой. Это также — возможность познакомить гостей Украины с ее историческим и культурным наследием. В связи с этим желаю тем, кто на днях станет для гостей проводниками в мир украинской культуры, творческого вдохновения и горения любовью к Родине, жизнь которой исполнена красотой человеческого подвига и достижения духовных высот святости.



Призываем всех людей доброй воли приложить максимум усилий для сохранения в эти дни покоя, добрых и толерантных отношений, уважения друг к другу, взаимопомощи.

Пусть дух мира и доброжелательности во время проведения чемпионата Европы по футболу сопровождает всех участников и болельщиков. Будем сохранять свое достоинство и уважение к ближнему.

† ВЛАДИМИР,МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ