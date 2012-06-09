Кресты самого высокого собора в Киеве освятят позже

Освящение золотых накупольных крестов, которое должно было состояться при участии Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира в Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в воскресенье, 10 июня - перенесено. Как сообщили в Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ, о дне и времени, когда состоится мероприятие, будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, «западные ворота» столицы - въезд в Киев по Житомирской трассе - будет украшен золотыми крестами Благовещенского собора. 10 золотых крестов, крупнейший из которых высотой 6 метров - самый высокий в Киеве, украсят купола одного из самых высоких соборов Киева.

*** Строительство собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Святошине началось в 1999 году. Первая служба состоялась на Рождество 2001 г. В 2004 г. Блаженнейший митрополит Владимир освятил колокола для будущего собора. Настоятель собора - протоиерей Виталий Косовский.