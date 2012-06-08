Общественный совет поможет Минкультуры с формированием политики в сфере религии

Комиссия по вопросам религии Общественного совета при Министерстве культуры Украины 7 июня 2012 года провела свое учредительное заседание, сообщает Институт религиозной свободы.



Представители общественности избрали председателем Комиссии исполнительного директора Института религиозной свободы Максима Васина. Заместителем председателя – секретарем Комиссии избран помощник Старшего епископа Украинской Христианской Евангельской Церкви Игорь Лукьянов.



Основное внимание собравшиеся уделили планированию работы Комиссии на период до конца года и на 2013 год.



Во время обсуждения Архиепископ УПЦ Киевского Патриархата Евстратий выразил обеспокоенность в связи с принятием парламентом в первом чтении законопроекта № 10221. Он отметил опасность дестабилизации религиозной ситуации в Украине в случае принятия изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».



Предметом внимания Комиссии стал Приказ Минкультуры от 18.04.2012 года № 366 «Об утверждении Стандарта предоставления административной услуги по регистрации устава (положения) религиозной организации и изменений к нему», который пока не прошел регистрацию в Министерстве юстиции Украины.



По предложению митр. протоиерея УГКЦ Олексы Петрива члены Комиссии отдельно рассмотрели проблематику духовного здоровья общества.



Кроме этого, представители общественных и религиозных организаций выразили открытость к диалогу с Министерством для оказания помощи в формировании политики в сфере религии. В частности речь шла о готовности Комиссии обеспечивать общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов Минкультуры.