Священник УПЦ из Запорожья пересечет Тихий океан на веслах

Священник-путешественник из Запорожской епархии УПЦ отец Федор Конюхов после недавнего смертельно опасного штурма Эвереста отправляется в новое масштабное путешествие.

"Десять лет назад я перешел на весельной лодке Атлантический океан. И с тех пор меня мучила совесть, ведь нужно еще и Тихий перейти. Но Атлантика – это три тысячи миль, а Тихий – восемь. Нужна другая лодка, больше и мощнее. Я рассказал о своей мечте друзьям из Челябинской области, и они поддержали меня", – сказал отец Федор, слова которого приводит в челябинский выпуск газеты "Комсомольская правда".

Он намерен выйти из Чили и через 160-180 дней прибыть в Австралию.



"Такого еще никто не делал, на пути будет лежать одна тысяча островов, и всегда будет соблазн остановиться и сойти на сушу. В море думать некогда, тактика такова, что нужно постоянно грести. Потому-то я написал очень короткий дневник во время перехода через Атлантику. А в новое путешествие, кроме запаса еды и опреснителя воды, который работает от солнечных батарей, я возьму с собой Евангелие и удочки. Порыбачить всегда приятно и полезно", – отметил священник.

РИСУ