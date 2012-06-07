Митрополит Владимир освятит кресты самого высокого собора в Киеве

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Владимир в воскресенье, 10 июня, посетит Собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Святошино, где отслужит Литургию.

Как сообщили УНИАН в Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ, после богослужения митрополит Владимир освятит золотые накупольные кресты, которые будут установлены на собор. Освящение крестов начнется в 11.00.

«Украина готовится принимать гостей Евро-2012. В дни, когда официально открывается чемпионат, «западные ворота» столицы - въезд в Киеву по Житомирской трассе - будет украшен золотыми крестами Благовещенского собора. 10 золотых крестов, самый большой из которых высотой 6 метров - украсят купола одного из самых высоких соборов Киева. Золотоверхий Киев будет встречать гостей Евро-2012 золотыми крестами», - сообщили в Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.

*** Строительство собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Святошино началось в 1999 году. Первую службу отслужили на Рождество в 2001 году. В 2004 г. митрополит Владимир освятил колокола для будущего собора. Настоятель собора - протоиерей Виталий Косовский.