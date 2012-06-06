УПЦ готовит мощи схимонаха Илии (Ганжи) к чину прославления

По благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (Шукало) 28 мая в Макеевке состоялось обретение мощей почитаемого в народе старца схимонаха Илии (Ганжи), который решением Священного Синода Украинской Православной Церкви 8 мая этого года причислен к лику святых преподобных.

Викарии Донецкой епархии - архиепископ Святогорский Арсений (Яковенко) и епископ Макеевский Варнава (Філатов) - в сопровождении братии Свято-Успенской Святогорской Лавры совершили раскрытие могилы схимонаха Илии (Ганжи). Во время обретения мощей был прочитан Псалтырь.

Обретенные мощи, которые пролежали в земле 66 лет, доставлены в Свято-Успенскую Святогорскую Лавру, где они будут подготовлены для чина прославления.

Как сообщал"Донбасс православный", 8 мая 2012 года на очередном заседание Священного Синода УПЦ епископы приняли решение о канонизации схимонаха Илии (Ганжи).

Рассмотрев житие, труды, подвиги, чудеса и учитывая народное почитание подвижника благочестия схимонаха Илии (Ганжи), постановили:Благословить местное прославление и почитание схимонаха Илии (Ганжи); утвердить иконописное изображение святого; утвердить представленные проекты тропаря и кондака святого Илии Макеевского; останки святого Илии Макеевского считать святыми мощами; память святого Илии Макеевского совершать 4/17 апреля.