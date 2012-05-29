Патриарх Кирилл приедет на 20-летие предстоятельского служения митрополита Владимира

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл 26-28 июля примет участие в мероприятиях к 20-летию предстоятельского служения митрополита Владимира на Киевской кафедре Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель отдела внешнецерковных связей УПЦ МП митрополит Илларион вчера журналистам.

”Окончательно программа визита еще не сформирована, но, как обычно, святейший патриарх приезжает на день памяти крестителя Руси Святого равноапостольного князя Владимира и, конечно, на празднование 20-летия пребывания блаженнейшего на Киевской кафедре”, - сказал митрополит Илларион.

В свою очередь, пресс-секретарь главы УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко отметил традиционность таких визитов патриарха Кирилла в Украину. ”Но в этом году к традиционному визиту ко дню памяти равноапостольного князя Владимира добавляется участие в праздновании 20-летия предстоятельства митрополита Владимира”, - сказал он.

”Главными событиями визита патриарха Кирилла будут, как обычно, богослужение - на Владимирской горке и в Киево-Печерской Лавре. Сейчас программа согласовывается, есть предложения относительно встреч. За 2-3 недели до визита будет официально обнародована программа”, - уточнил Г.Коваленко.