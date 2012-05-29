Митрополит Владимир не подписывал обращение относительно ”языкового” законопроекта

Пресс-секретарь предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Георгий Коваленко заявляет, что митрополит Владимир не подписывал обращение Всеукраинского Совета Церквей к депутатам относительно ”языкового” законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.Коваленко сообщил во время общения с журналистами в рамках международной научно-практической конференции ”Украинская православная церковь на границе тысячелетий”, посвященной 20-летию предстоятельского служения митрополита Владимира.

”Документ, скорее всего, не подписывался, потому что в канцелярии такого документа нет”, - сказал Г.Коваленко.

В то же время, по его словам, ситуация выясняется и сегодня на протяжении дня будет обнародован официальный комментарий на эту тему.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в результате внесения в повестку дня и рассмотрения Верховной Радой законопроекта ”О принципах государственной языковой политики”.

Соответствующее обращение было направлено председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину и народным депутатам Украины.

«С неприятностью и грустью мы вынуждены констатировать, что всякий раз, перед важными выборами в нашем государстве некоторые политики пытаются эксплуатировать вопросы, которые вредят единству украинского народа и вносят расколы и замешательство в общественно-государственный организм. Досадно, что предметом политических манипуляций становятся такие святые для государственной самобытности и стабильности вещи, как язык, история и религия», - отмечается в документе.

Сообщалось, что под обращением подписались: Филарет, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины; Владимир, предстоятель Украинской православной церкви, Митрополит Киевский и всей Украины; Любомир (Гузар), Верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви, кардинал; Маркиян Трофимяк, заместитель председателя Конференции Римско-католических епископов Украины, епископ; Вячеслав Нестерук, Президент Всеукраинского Союза объединений евангельских христиан баптистов; Михаил Паночко, Епископ Церкви христиан веры евангельской Украины; Леонид Падун, Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви; Вячеслав Горпинчук, Епископ Украинской лютеранской церкви; Василий Райчинец, Старший пресвитер Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины; Анатолий Глуховский, президент Украинского библейского общества; Аблаев Эмирали, муфтий Духовного управления мусульман Крыма; Якоб Дов Блайх, Главный раввин г. Киева и Украины, Объединения иудейских религиозных организаций Украины.