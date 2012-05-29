20-летняя деятельность УПЦ была направлена на повышение духовности

Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Владимир (Сабодан) заявляет, что 20-летняя деятельность церкви под его руководством была направлена на повышение духовности в обществе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом митрополит Владимир заявил журналистам 28 мая перед открытием в Киеве международной научно-практической конференции ”Украинская православная церковь на грани тысячелетий”, посвященной 20-летию предстоятельского служения митрополита Владимира.

”За эти 20 лет наша церковь не расставалась с нашим народом, исповедуя принципы церкви - духовное развитие народа. И за это нужно хвалить Бога. Я радуюсь этому и всех поздравляю”, - сказал митрополит Владимир.

Отвечая на вопросы журналистов о состоянии своего здоровья, митрополит отметил, что чувствует себя хорошо. ”Хорошо. Я радуюсь весне, лету. Хочу пожелать всем вечного лета в сердцах и душах, а также в трудах и подвигах”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине проходит ряд мероприятий, посвященных 20-летию предстоятельского служения митрополита Владимира (Сабодана), который был избран руководителем УПЦ МП на Архиерейском соборе УПЦ 27-28 мая 1992 года в Харькове в архиерейской резиденции на территории Покровского монастыря. Собор был созван митрополитом Харьковским и Богодуховским Никодимом (Руснаком). Архиереи, принимавшие участие в соборе, выразили недоверие митрополиту Филарету (Денисенко) и освободили его от Киевской кафедры и должности первоиерарха УПЦ.