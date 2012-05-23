II Всеукраинский фестиваль православных журналов «Семейные чтения» состоялся в Севастополе

В Севастополе 20 мая состоялся II Всеукраинский фестиваль православных журналов «Семейные чтения». В фестивале приняли участие ведущие украинские православные издания: журнал для семейного чтения «Фамилия», молодежный журнал «Отрок.ua», журнал для сомневающихся «Фома в Украине», журнал для думающих «Лоза», детские журналы «Лесенка» и «Капельки», а также интернет-портал «Православіє в Україні». ВИДЕО