В Севастополе состоялся II Всеукраинский фестиваль православных журналов «Семейные чтения»

В Севастополе 20 мая состоялся II Всеукраинский фестиваль православных журналов «Семейные чтения». Как сообщает корреспондент УНИАН, в фестивале приняли участие ведущие украинские православные издания: журнал для семейного чтения «Фамилия», молодежный журнал «Отрок.ua», журнал для сомневающихся «Фома в Украине», журнал для думающих «Лоза», детские журналы «Лесенка» и «Капельки», а также интернет-портал «Православіє в Україні».

Организаторы фестиваля выбрали Севастополь как презентационную площадку для ознакомления читателей с новой нишей в СМИ – православные журналы для семейного чтения.

«Миссионерский проект создан с целью популяризации православных изданий среди церковной и светской общественности в городах Украины. Цель фестиваля - познакомить потенциальных читателей с современной качественной православной периодикой, сделать ее более узнаваемой и близкой людям», – отметили организаторы.

Презентация журналов началась в Доме Москвы и продолжилась на Приморском бульваре.

Глава Синодального отдела по делам молодежи УПЦ епископ Обуховский Иона (Черепанов) в своем приветствии отметил, что одна из целей православных изданий – это укрепление института семьи и пожелал, чтобы мероприятие стало для всех ступенькой на пути ко Христу.

Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта отметил, что знакомство с православными журналами поможет людям, которые делают свои первые шаги в вере.

В свою очередь, главные редактора ведущих православных журналов представили свои издания. Севастопольцы смогли пообщаться с руководителями изданий и познакомиться с концепцией журналов.

Главный редактор журнала «Фамилия» Наталья Горшкова отметила необходимость общения с читателями «за рамками» журнала. «Нам важно услышать ваше мнение, увидеть вас», - сказала она.

Презентуя молодежный журнал «Отрок.ua», игумен Валериан (Головченко) говорил о том, как важно приучать детей к ответственности.

«Поголовная безответственность - визитная карточка нашего поколения. Нам задают неудобные вопросы. Нам нужно не бояться отвечать на них», - считает отец Валериан.

Главный редактор журнала «Фома в Украине» Антон Никитин рассказал о том, что издание «Фома» выходит в России уже 17 лет, а с апреля этого года издается и в Украине. «Фома в Украине» – собеседник верующих и сомневающихся. Это журнал о красоте православия, о созидании и подвиге. Жизнь человека не заканчивается земным существованием, мы все должны делать намного больше», - считает А.Никитин.

Главный редактор журнала «Лоза» Татьяна Горячева говорила о том, что издатели православных журналов вкладывают в каждый номер частичку своей души. «Герои публикаций - украинцы, которые несут красоту веры, и стремятся перенести любовь к Богу в человеческие сердца», - сказала она.

Главный редактор журнала «Капельки» священник Сергий Белянов, анализируя рынок современной детской литературы, считает важным задуматься о духовной безопасности детей.

«Детям нельзя говорить: «Это не надо читать». Нужно что-то дать взамен», - говорит отец Сергий Белянов.

Фестиваль «Семейные чтения» проходит по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Проект осуществляется под руководством главы Синодального отдела по делам молодежи УПЦ епископа Обуховского Ионы (Черепанова). Учредителями фестиваля выступили журналы «Отрок.ua» и «Фамилия».

Как сообщал УНИАН, накануне фестиваля презентация ведущих православных журналов состоялась на пограничном корабле ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» в Севастополе.