УПЦ презентовала православные журналы на пограничном корабле

Презентация ведущих православных журналов для семейного чтения: «Фома в Украине», «Фамилия»и журнала для молодежи «Отрок.ua» состоялась на пограничном корабле ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, глава Синодального отдела по делам молодежи УПЦ епископ Обуховский Иона (Черепанов) во время встречи с экипажем военного корабля напомнил матросам, несущим срочную службу, о важности христианских ценностей в каждой семье.

«Все вы имеете семьи или скоро их создадите. Самое главное, чтобы воспитание детей в семьях было сопряжено с разумным, добрым, вечным – с христианством, православием. Вы служите в том месте, где князь Владимир принял святое крещение, откуда просветилась православием вся наша страна. Если мы будем жить по христианским заповедям, то семья будет крепкой, а жизнь наполнена радостью. Ведь с Богом все возможно», - сказал Епископ Иона.

В свою очередь, главные редактора ведущих православных журналов рассказали об изданиях и подарили личному составу свои номера.

Презентация украинских православных журналов на пограничном корабле «Гетман Сагайдачный» прошла накануне II Всеукраинского православного фестиваля «Семейные чтения», открывшегося в Севастополе 20 мая.

Организаторы фестиваля выбрали Севастополь как презентационную площадку для ознакомления читателей с новой нишей в СМИ – православные журналы для семейного чтения.