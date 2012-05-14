19-21 мая в Москве пройдет VI Международный молодежный Форум «Вера и дело», сообщает Синодальный Информационный Отдел РПЦ.

В нем примут участие сотни верующих из всех регионов России, гости из Украины, Белоруссии и других стран ближнего зарубежья, а также делегация Русской Православной Церкви Заграницей из США, Германии, Черногории и Литвы, прибывающая на форум в честь 5-летия подписания Акта о Каноническом Общении Русской Православной Церкви в Отечестве и за рубежом.

Ежегодно на Форуме, за время его проведения ставшего самым ожидаемым событием года в жизни православной молодежи, обсуждаются наиболее актуальные и интересующие молодое поколение вопросы о православии и молодежной миссии, объединяющие юношей и девушек со всего мира. Участники форума смогут принять участие в различных дискуссионных площадках и обсудить наиболее волнующие темы, например :

· Молодежное миссионерство сегодня: возможно или миссия невыполнима?

· Церковь и современное общество: диалог или конфликт.

· Масс-медиа сегодня: вред или польза?

· «Хочу помочь!». Как сотрудничать православным добровольческим и светским организациям?

· Молодежный лагерь: инструмент для организации труда, досуга и спортивной культуры.

· Россия без абортов: навязчивая идея или необходимость?

Работу Форума возглавят председатель Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви епископ Игнатий Бронницкий, заместитель председателя Синодального молодежного отдела РПЦЗ протоиерей Андрей Соммер, заместитель префекта ЦАО г.Москвы Александр Владимирович Литошин, а также известные общественные деятели, представители культуры, науки, бизнеса и спорта, которые расскажут о сотрудничестве Церкви, государства и общества в сфере воспитания и поддержки юношества и молодежи.

20 мая в рамках форума состоится торжественный бал в Екатерининском дворце, а 21 мая в храме Иоанна Богослова на Новой площади пройдет общая литургия, в которой примут участие не только гости форума, но и студенты Российского православного университета – выпускники курсов подготовки молодежных лидеров «Вера и дело».

Форум проводится Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви при поддержке департамента Семейной и молодежной политики и Россотрудничества. Работа Форума начнется в субботу 19 мая в 12.00 в здании Префектуры Центрального Административного округа г. Москвы (ул. Марксистская, 24)