Патриарх Кирилл посетит Киев на День крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить 28 июля Киев для участия в мероприятиях по празднованию Дня крещения Руси. Здесь он проведет общественные слушания по поводу "цивилизационного пути России, Украины и Беларуси и роли православной Церкви в продвижении по этому пути", сообщает ТСН.

По словам члена правления международной общественной организации "День крещения Руси" Юрия Молчанова, 28 июля в Киеве планируется проведение международных общественных слушаний под председательством патриарха Кирилла.

Кроме того, организаторы планируют провести концерты, где выступят музыканты, общественные деятели и ученые в Киеве, Москве и Минске. Концерты состоятся одновременно.

В свою очередь, глава синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Русской Православной Церкви протоиерей Всеволод Чаплин сообщил, что во время слушаний будет обсужден цивилизационный путь России, Украины и Беларуси и роль православной Церкви в продвижении по этому пути.