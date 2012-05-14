Киевский Патриархат проведет крестный ход в День крещения Руси

УПЦ КП готовится в этом году провести традиционные праздничные мероприятия ко Дню Крещения Киевской Руси. Об этом сообщает официальный сайт Киевского Патриархата.

Заслушав на Синоде УПЦ КП доклад Патриарха Филарета относительно этого события, епископы постановили провести 27 и 28 июля 2012 года в Киеве общецерковные мероприятия - Богослужение во Владимирском кафедральном соборе Киева и Крестный ход от Владимирского кафедрального собора до памятника святому равноапостольному великому князю Киевскому Владимиру, где завершить празднование молебном.

Отдельным своим решением владыки УПЦ КП поручили епархиальным архиереям обеспечить участие в этих праздничных мероприятиях представителей духовенства и мирян вверенных им епархий и, чтобы избежать недоразумений во время прибытия в столицу на празник паломников из других областей Украины, сообщить о времени и месте проведения праздничных мероприятий власти Киева и правоохранительные органы.