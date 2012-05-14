Свято-Троицкому собору Тернополя запрещено именоваться «Духовным центром»

Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата запретил Свято-Троицкому собору Тернополя именоваться «Духовным центром».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УПЦ КП, соответствующее решение было принято 13 мая на заседании синода под председательством патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

Кроме того, епископу Днепропетровскому и Криворожскому Симеону (в миру Олегу Зинкевичу) запрещено осуществлять священнослужения, он лишен епархии и отправлен на покаяние.

Поводом для этого стала жалоба управляющего Тернопольско-Кременецкой епархией УПЦ КП архиепископа Иова, в которой он сообщил патриарху Филарету о нарушениях, имевших место 26 сентября 2011 года в Свято-Троицком соборе Тернополя, где настоятелем был Симеон. Тогда он без надлежащего разрешения на это управляющего епархией осуществил хиротонию диакона Игоря Процюка на священника, а также наградил священника Андрея Петришина наперсным крестом и священника Игоря Процюка - камилавкой.

Местом пребывания на покаянии определен Выдубичский монастырь. На время пребывания на покаянии руководство Днепропетровской епархией поручено патриарху Филарету.

Также синод обратил внимание епископов УПЦ КП на недопустимость свершения священнодействий в пределах чужой епархии без надлежащего разрешения местного епархиального архиерея.

Приходу Свято-Троицкого собора Тернополя также запрещено именоваться «Духовным центром». «Определить, что Свято-Троицкий собор Тернополя является приходом в составе Тернопольско-Кременецкой епархии УПЦ Киевского патриархата со всеми вытекающими из этого каноническими и уставными последствиями и ограничениями», – сказано в решении синода.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Тернопольской епархии УПЦ КП распространила информацию о проведении общего собрания духовенства, во время которого было принято обращение к синоду и патриарху Филарету с осуждением «деструктивных действий и лжесвидетельств священника Зинкевича» и полной поддержкой управляющего епархией архиепископа Иова. Вместе с тем настоятеля тернопольского Свято-Троицкого духовного центра А.Зинкевича и подчиненных ему священников вывели из состава епархии.

Сам А.Зинкевич назвал такие действия реакцией промосковских сил на его поддержку чернобыльцев, отстаивание Почаевской лавры в движении «Украинские святыни – украинскому народу» и то, что он как духовник Украинского казачества в Одессе с казаками препятствовал открытию памятника Екатерине II.

По его мнению, кое-кому могла не понравиться влиятельность Свято-Троицкого духовного центра. При этом он заверил, что не имеет намерений занять место архиепископа Иова.