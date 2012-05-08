В Донецке прошла выставка печатных изданий УПЦ

Второй день фестиваля православных СМИ прошел в стенах Центра славянской культуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Донецка.

Перед началом фестивальной части все участники собрались возле мемориала "Жертвам фашизма", где возложили цветы у подножия памятника в память о воинах-героях, погибших, защищая наше будущее.

Затем в 9:30 в холле состоялась выставка православных печатных изданий. Здесь были представлены печатные СМИ разных епархий Украинской Православной Церкви.

Помимо участников фестиваля, ознакомиться с выставкой пришли светские журналисты, а также представители духовенства Донецкой и Горловской епархий.

После выставки все прошли в концертный зал для просмотра на большом экране презентаций, епархиальные информационные структуры представили свои достижения и креативные творческие решения, а также уже известные церковные медиа-проекты за прошедший 2011 год.

Донбасс Православный